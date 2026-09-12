蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏 迎來50歲生日，並向交往多年的女特助莊涵雲求婚成功，消息曝光後，也讓他的前妻林姮怡再度受到關注。現年50歲的林姮怡當年曾是演藝圈備受看好的新星，不僅演出偶像劇「薰衣草」，還曾與林志玲 一同出現在張國榮 MV中，正值事業發展期時與蔣友柏相戀，2003年結婚後逐漸淡出演藝圈，婚後育有一子一女。兩人維持15年的婚姻最終在2018年畫下句點。

林姮怡出身醫界家庭，父親林欣榮為神經外科醫師，現任花蓮慈濟醫院院長。她就讀文化大學畜產系期間，因外型亮眼被星探發掘，從廣告拍攝開始踏入演藝圈。白皙膚色、高挑身材讓她獲得「豆腐美女」稱號，2000年演出電影「純屬意外」時，也因清新氣質被媒體形容為「小吳倩蓮」。

當年林姮怡也曾參與張國榮〈Everybody〉MV演出，與同時期仍是模特兒新人的林志玲同框。2002年，她接演偶像劇「薰衣草」，飾演陳怡蓉的姊姊，知名度逐漸提升，經紀公司也原本有意持續栽培她。

就在演藝事業逐漸受到矚目時，林姮怡認識了蔣友柏。兩人據傳在飯局上相識，蔣友柏對她一見鍾情，之後展開追求，不僅送花、送禮，還曾特地飛往新加坡與她見面。

不過，這段戀情曝光後，外界關注焦點很快從林姮怡的演藝工作轉向「蔣友柏女友」身分，讓當時仍在發展事業的她承受不小壓力。林姮怡曾因不堪外界過度關注，一度失聯2天，甚至讓經紀人找不到人。她後來受訪時一度落淚，表示如果大家只是因為蔣友柏才認識她，「那寧可大家都不認識我算了」。

兩人最終仍決定走入婚姻。2003年訂婚、結婚後，林姮怡逐漸離開演藝圈，將生活重心轉向家庭，之後與蔣友柏育有一子一女。然而，當年被外界視為童話般的婚姻最終仍未能走到最後。兩人歷經多年相處後關係生變，2018年正式結束約15年的婚姻。

林姮怡近年鮮少公開露面，過去出庭時曾引起媒體注意，當時她以漸層藍髮造型現身，身形也比過去明顯消瘦，與昔日在螢光幕前的清新亮麗形象形成強烈對比。

林姮怡過去的模樣甜美清新。（本報系資料照）