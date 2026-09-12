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小三替人夫開槍 怕被斷金援 凶器藏絨毛娃娃預謀犯案

記者翁至成／台北即時報導
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北市警方今天拘提涉嫌開槍傷人的易姓女子，她供稱因陳姓男子供她金援，才鋌而走險犯案...
北市警方今天拘提涉嫌開槍傷人的易姓女子，她供稱因陳姓男子供她金援，才鋌而走險犯案，證實是被陳男教唆才對陳男妻子趙姓女子開槍。記者翁至成／翻攝

北市中正區水源路巷弄昨天發生槍擊案，趙姓婦人剛出家門就被開槍，中彈後沒有生命危險。北市警方火速追緝，一天內拘提涉嫌教唆接應的陳姓丈夫及易姓女槍手，易女被抓不斷哭泣，無法正常警詢，初步了解，她因經濟受男友陳男援助才開槍，警方順利在景安捷運站旁的停車場貨櫃屋下，起獲犯案槍枝和子彈10發，值得一提，易女把槍枝「藏進」大型絨毛娃娃裡，還稱「之前就這樣藏，都沒被發現」。

警方調查，49歲趙姓中國籍配偶與經營防水工程的50歲陳姓丈夫結婚多年並育有2子女，但近年夫妻感情嚴重不睦，趙婦從中國返台後未協助事業，兩人爆發多次爭執，陳男甚至被趕出家門、無法探視小孩，因而心生怨恨。

昨天下午2時許，趙婦打完工返回水源路住處，才剛走到巷口，一名頭戴鴨舌帽、身穿羽絨外套且全身包緊緊的槍手突掏槍近距離射擊，趙婦腹部及手部中彈、濺血倒地，路人見狀連忙報警，所幸送醫意識清楚，無生命危險。

警方獲報調閱監視器畫面，辨識出槍手身分是48歲易女，她犯案後搭陳男開的汽車逃逸，期間在新北市中永和一帶下車變裝，陳男則開車上國道一路南下，2人分頭逃。

專案小組昨天晚上6時許，循線在國道泰安休息站攔截逮捕陳男；接著在今天上午10時許在新北三重逮捕槍手易女，易女當時躲藏在另名男性友人住處。

據了解，易女稱，她在網上認識陳男，誤以為自己酒駕遭到通緝不敢找工作，平時生活開銷全靠陳男接濟，兩人隨後在新北市中和區租屋，發展為同居情侶關係。

易女說，陳男平時會向她抱怨被妻子趙女欺負、無法回家看小孩，最後稱自己「不方便出面」才要求幫忙開槍，把開槍責任都推給陳男。

警方往前調閱監視器畫面，發現易女犯案前曾來事發地點「探點」過一次，接著昨天就毅然下手。

警方稍早押解易女至新北中和一處停車場，順利在羽絨娃娃裡，找到作案用改造手槍一把、裝有10發子彈的彈匣，而滅音器其實是「假的」毫無作用，並起獲易女犯案所穿的鴨舌帽、羽絨外套、牛仔褲、手套等衣著和工具。警詢後將陳男與易女依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市警方起獲改造槍枝一把、裝有10發子彈的彈匣、犯案所穿的鴨舌帽、羽絨外套、牛仔...
北市警方起獲改造槍枝一把、裝有10發子彈的彈匣、犯案所穿的鴨舌帽、羽絨外套、牛仔褲、手套等證物；有趣的是，易女為了隱蔽，把槍枝藏在羽絨娃娃裡面。記者翁至成／翻攝

北市警方今天拘提涉嫌開槍傷人的易姓女子，她供稱因陳姓男子供她金援，才鋌而走險犯案...
北市警方今天拘提涉嫌開槍傷人的易姓女子，她供稱因陳姓男子供她金援，才鋌而走險犯案，證實是被陳男教唆才對陳男妻子趙女開槍。記者翁至成／翻攝

精華 FAQ

  • 受害的是49歲趙姓中國籍配偶，她在住家巷口遭近距離開槍，腹部與手部中彈後送醫，所幸意識清楚，沒有生命危險。

  • 警方調閱監視器後鎖定48歲易女犯案，並循線追查逃逸車輛與藏匿地點，先在國道泰安休息站逮捕陳男，隔天再於新北三重拘提易女。

  • 警方在新北中和一處停車場的貨櫃屋下方，從大型絨毛娃娃內起獲改造手槍1把與裝有10發子彈的彈匣，滅音器則是無作用的假物。

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