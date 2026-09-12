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台灣桃園機場驚傳44歲男持刀挾持實習生 航警解圍

記者季相儒／桃園機場即時報導
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桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素...
桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生。航空警察局17時25分獲報後立即啟動快打機制，派遣線上警力趕赴現場，於17時58分將蔡男制伏，順利解除危機。圖／航空警察局提供

桃園機場第一航廈今天下午驚傳持刀挾持案，1名約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生。航空警察局17時25分獲報後立即啟動快打機制，派遣線上警力趕赴現場，於17時58分將蔡男制伏，解除危機。

航空警察局保安警察大隊大隊長蔡尚瑋表示，航警局下午5時25分接獲通報，桃園機場第一航廈國泰航空員工休息室有人持水果刀與報案人發生糾紛，保安大隊立即啟動快打機制，派遣線上警力趕赴現場，刑事警察大隊並報請桃園地檢署指揮偵辦。

蔡尚瑋指出，警方於下午5時58分制伏蔡姓男子，蔡嫌僅受皮肉傷。經初步了解，蔡嫌疑因家庭因素導致情緒失控，後續將移送航警局刑警大隊偵辦，進一步釐清實際犯案動機。

遭挾持的國泰航空黃姓實習生則受輕傷，目前送醫治療中。晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。

航警局表示，為強化機場航廈安全維護，將規劃由特殊任務警力編組加強航廈巡邏勤務，以提升突發暴力事件應處能力。

桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素...
桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。記者季相儒／攝影

桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素...
桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。記者季相儒／攝影

桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素...
桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生，晚間8時30分左右，蔡嫌由航警人員戒護就醫，並由醫護人員協助拔除電擊槍針，警方今晚不進行夜間偵訊，後續將再依程序安排偵訊。記者季相儒／攝影

桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素...
桃園機場第一航廈昨天下午驚傳持刀挾持案，1名71年次、約44歲蔡姓男子因家庭因素情緒失控，持水果刀與報案人發生糾紛，並挾持1名黃姓實習生。航空警察局17時25分獲報後立即啟動快打機制，派遣線上警力趕赴現場，於17時58分將蔡男制伏，順利解除危機。圖／航空警察局提供

精華 FAQ

  • 蔡姓男子疑因家庭因素情緒失控，先在國泰航空員工休息室持水果刀與報案人發生糾紛，隨後挾持1名黃姓實習生，造成現場一度緊張。

  • 航警局在17時25分獲報後立即啟動快打機制，派遣線上警力趕赴現場，並由刑事警察大隊報請桃園地檢署指揮偵辦，於17時58分將蔡男制伏。

  • 黃姓實習生受輕傷，已送醫治療；蔡姓男子也僅受皮肉傷，晚間由航警戒護就醫，警方暫不夜間偵訊，後續將依法安排並釐清動機。

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