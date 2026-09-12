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趙少康曝中廣多次邀約蔣萬安上專訪未果 蔣回應了

記者林佳彣楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安上午參加台北市首場藍白合大造勢受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安上午參加台北市首場藍白合大造勢受訪。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受主持人王偉忠節目專訪，一天觀看次數超過80萬次，中廣前董事長趙少康也透露，中廣邀約台北市長蔣萬安多次未果。蔣萬安說，他前陣子才參加趙大哥的節目，相信大家都看到，其實在總質詢期間，市政工作非常忙碌，相關的邀約，幕僚團隊也都在進行當中。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」會前受訪，被問及接獲王偉忠專訪一事。他表示，蔣萬安可能市政繁忙，對於這些回應可能稍微慢一點；不只趙少康，王偉忠哥也曾在節目說要邀蔣。

沈伯洋認為，上節目回答問題，對市民朋友是重要的，不希望不回應變成蔣萬安的品牌。這已經不是「問A答B」，而是「問A不回應」，不希望選舉變成一方不斷提出問題與解方，另一方卻選擇不回應。

沈伯洋強調，他去這些節目沒想著要「破圈」。選舉過程中，很多媒體都會邀訪，只要時間允許，他都會盡量去，希望大家多認識自己、自己對台北的政見、願景。假設沒準備的問題，回去好好準備再回應市民，「這是一個候選人的責任，當然也會是一個市長的責任」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」會前...
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」會前受訪。圖／沈伯洋競辦提供

精華 FAQ

  • 因沈伯洋接受王偉忠專訪後受到關注，趙少康便透露中廣也曾多次邀請蔣萬安上節目，但一直未能成行，藉此引發外界對候選人受訪態度的討論。

  • 蔣萬安表示，自己前陣子才參加趙少康的節目，大家都看得到；而目前正值總質詢期間，市政工作非常忙碌，所以相關邀約都交由幕僚團隊持續安排處理。

  • 沈伯洋認為，上節目回答問題對市民很重要，不希望「不回應」變成蔣萬安的品牌；他強調候選人應盡量受訪、說明政見，這也是市長應有的責任。

趙少康 蔣萬安 沈伯洋

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