被控向民進黨遞投名狀 中天氣炸「6點聲明打臉周玉琴」

周玉琴（右）和賴岳謙透過直播說明和中天的恩怨。圖／翻攝自YouTube

中天資深主播周玉琴11日證實遭公司資遣，中天指她固定主持具盈利性的自媒體節目，涉及利益衝突，另有遲到、私接外部節目及行程未報備等問題。周玉琴12日與丈夫賴岳謙在「賴岳謙TV」直播逐一回應，否認種種指控。

針對赴陸及私下接活動的質疑，周玉琴澄清，賴岳謙並非中天員工，她只是利用休假，以眷屬身分陪同丈夫赴中，期間沒有工作或接案，也從未以「中天主播」名義對外受邀。

對於自媒體利益衝突說法，她表示，直到離職當天才知道公司指的是夫妻共同經營的頻道。該頻道成立早於中天發展自媒體，婚後她才加入，從未藉此獲利，公司高層過去也知情。她更指出，中天曾多次要求無償使用頻道內容，如今卻將其形容為謀求私利，令她難以接受。

中天晚間發布以下六點聲明，回擊周玉琴的說法。

1、中天前主播周玉琴被資遣是單純勞資事件！

2、有線中天新聞台被民進黨 打壓關台轉為網路新聞台以來，沒有減周玉琴電視台當家主播一分薪水。

3、有哪一家電視台的主播可以不經公司同意就私接節目主持和各種公開媒體曝光活動？

4、幫周玉琴回憶2025.12.31節目主管發給你的訊息內容：「玉琴為公司當家主播主持，固定和賴老師共同主持自媒體盈利頻道節目，站在公司的立場，公司在政策上並不同意這樣的做法，我們希望玉琴能夠配合調整。」以上妳可以忘記，但不能說“沒告訴妳”。

5、賴岳謙8月14日下午9:07分傳line通知中天，不再上中天節目通告！現謊稱個人被退通告！甚更硬扯說受民進黨打壓、“中天遞投名狀”，民進黨若要打壓中天名嘴，賴岳謙和周玉琴應該還不致於排上榜。

6、請大家多關注我們的節目，看中天有沒有向民進黨遞「投名狀」！

中天最後請民眾「一起為兩岸和平奮鬥，兩岸好！台灣才會更好！堅持挺台灣最敢講的中天網路新聞台」，等於跟周玉琴宣戰。