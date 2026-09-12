被控向民進黨遞投名狀 中天氣炸「6點聲明打臉周玉琴」
中天資深主播周玉琴11日證實遭公司資遣，中天指她固定主持具盈利性的自媒體節目，涉及利益衝突，另有遲到、私接外部節目及行程未報備等問題。周玉琴12日與丈夫賴岳謙在「賴岳謙TV」直播逐一回應，否認種種指控。
針對赴陸及私下接活動的質疑，周玉琴澄清，賴岳謙並非中天員工，她只是利用休假，以眷屬身分陪同丈夫赴中，期間沒有工作或接案，也從未以「中天主播」名義對外受邀。
對於自媒體利益衝突說法，她表示，直到離職當天才知道公司指的是夫妻共同經營的頻道。該頻道成立早於中天發展自媒體，婚後她才加入，從未藉此獲利，公司高層過去也知情。她更指出，中天曾多次要求無償使用頻道內容，如今卻將其形容為謀求私利，令她難以接受。
中天晚間發布以下六點聲明，回擊周玉琴的說法。
1、中天前主播周玉琴被資遣是單純勞資事件！
2、有線中天新聞台被民進黨打壓關台轉為網路新聞台以來，沒有減周玉琴電視台當家主播一分薪水。
3、有哪一家電視台的主播可以不經公司同意就私接節目主持和各種公開媒體曝光活動？
4、幫周玉琴回憶2025.12.31節目主管發給你的訊息內容：「玉琴為公司當家主播主持，固定和賴老師共同主持自媒體盈利頻道節目，站在公司的立場，公司在政策上並不同意這樣的做法，我們希望玉琴能夠配合調整。」以上妳可以忘記，但不能說“沒告訴妳”。
5、賴岳謙8月14日下午9:07分傳line通知中天，不再上中天節目通告！現謊稱個人被退通告！甚更硬扯說受民進黨打壓、“中天遞投名狀”，民進黨若要打壓中天名嘴，賴岳謙和周玉琴應該還不致於排上榜。
6、請大家多關注我們的節目，看中天有沒有向民進黨遞「投名狀」！
中天最後請民眾「一起為兩岸和平奮鬥，兩岸好！台灣才會更好！堅持挺台灣最敢講的中天網路新聞台」，等於跟周玉琴宣戰。
爭議核心在於她是否違反公司規範，包括固定主持盈利性自媒體、私接外部節目與公開活動，以及相關行程是否事先報備，雙方對此各執一詞。 她表示直到離職當天才知道公司所指的是夫妻共同經營的頻道，強調頻道成立早於她加入，自己未藉此獲利，且高層過去也知情。 中天強調資遣屬單純勞資事件，否認周玉琴未被降薪，並指她私接節目、未經同意曝光、賴岳謙主動通知不上通告，批評對方將事件牽扯成政治打壓。
精華 FAQ
爭議核心在於她是否違反公司規範，包括固定主持盈利性自媒體、私接外部節目與公開活動，以及相關行程是否事先報備，雙方對此各執一詞。
她表示直到離職當天才知道公司所指的是夫妻共同經營的頻道，強調頻道成立早於她加入，自己未藉此獲利，且高層過去也知情。
中天強調資遣屬單純勞資事件，否認周玉琴未被降薪，並指她私接節目、未經同意曝光、賴岳謙主動通知不上通告，批評對方將事件牽扯成政治打壓。
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