肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

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記者簡慧珍／彰化即時報導
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溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫...
溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

溫姓女子加入詐欺集團擔任車手，依指示到指定地點向江姓等5名被害人收取現金合計99萬3000元（新台幣，約合3.1萬美元）。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。可上訴。

判決書表示，通訊軟體LINE暱稱「JACK」等真實姓名年籍不詳之人組成詐欺團集，分別以戰地醫師想來台相聚的愛情陷阱、投資虛擬貨幣獲利、中國大陸演員肖戰來台被扣留等方式，須交付13萬元至40萬元協助他們脫困或賺錢。詐騙江姓等5名女子分別在台北、台南、高雄、台中、彰化縣市把現金交給溫女。

其中臉書和LINE ID「XZ」佯稱是大陸頂流演員肖戰，來台旅遊途中攜帶過多資金，遭桃園合歡分局扣留，需支付16萬元（約合5056美元）才能獲釋，一名台中女粉絲信以為真，交付現金給溫女。彰化縣的被害人今年初經由LINE結識「張偉」，對方佯稱需繳交40萬元（約合1.3萬美元）保證金給代理人，才能從聯合國軍事單位回到台灣，被害人察覺有異，警方循線逮捕溫女。

彰化地院審酌，溫女收取款項後交給其他詐團成員兌換成虛擬貨幣後，入指定電子錢包輾轉繳回詐團上手，製造金流斷點，溫女起初否認犯罪，後在偵查之末、院審時坦承犯行，兼衡犯罪動機、目的、手段、分工的角色及自述智識程度、工作收入、經濟狀況、家庭生活狀況等一切情狀，定其應行如主文所示之刑。

精華 FAQ

  • 溫女在詐欺集團中擔任車手，依指示到指定地點向被害人收取現金，之後再交給其他成員處理，協助詐團完成金流轉移與斷點製造。

  • 判決指出，詐團以戰地醫師相聚、虛擬貨幣投資獲利，以及肖戰來台旅遊遭扣留等話術行騙，要求被害人支付13萬元至40萬元不等的款項。

  • 彰化地院認為溫女參與三人以上共同詐欺取財，且收款後協助轉成虛擬貨幣再回流詐團，最終判處她應執行有期徒刑2年4月，並可上訴。

LINE 虛擬貨幣 肖戰

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