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蔣友柏生日求婚助理成功 跨過50歲家族魔咒

記者陳穎／即時報導
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蔣友柏近年工作重心移往大陸。圖／摘自小紅書
蔣友柏近年工作重心移往大陸。圖／摘自小紅書

蔣家第四代、橙果設計創辦人蔣友柏迎來50歲生日，日前在上海養雲安縵酒店舉辦慶生宴，並在現場向交往多年的女特助莊涵雲驚喜求婚，獲得對方點頭答應。兩人感情低調走過約8年，如今終於以鑽戒為這段長跑畫下幸福註記，也讓蔣友柏在人生50歲之際迎來感情新篇章。

蔣友柏曾在訪談中透露，因父親及伯父蔣孝文、叔父蔣孝武皆未活過50歲，讓他從小便對生命有不同體悟，也坦言自己19歲時就發生一般人在60歲才會遇到的事，讓他的人生「被濃縮到很緊」，因此一直將人生目標設定在50歲以前，全力投入健身，希望能陪伴孩子更久，也讓人生沒有遺憾。

蔣友柏過去感情生活同樣備受關注。年輕時在紐約求學期間，他曾與名媛關穎交往多年，這段戀情也曾被關穎寫入著作「上流感」；返台後則曾與模特兒倪雅倫交往約2年。

不過，蔣友柏婚後曾在節目「康熙來了」談到自己的感情觀，當時甚至語出驚人表示：「我只有過一個女朋友，就是我老婆，之前全部都是大便。」如今多年過去，再回頭看他的感情歷程，這句昔日金句也再度被網友翻出討論。

蔣友柏真正走入婚姻，是與演員林姮怡的一段戀情。據過往報導，他當年因看見林姮怡演出偶像劇「薰衣草」而對她一見鍾情，之後展開長達1年的追求。兩人的感情一度面臨家庭方面的反對，蔣友柏甚至以離家、打工等方式表達追愛決心，最終兩人在2003年結婚，婚後育有一雙子女。

這段婚姻維持約15年，兩人後來因生活相處及磨合等問題逐漸走向不同方向，2017年傳出分居，蔣友柏隔年提出離婚訴訟，兩人的婚姻關係正式畫下句點。

至於如今陪伴蔣友柏走入人生下一階段的莊涵雲，則是橙果設計的重要工作夥伴。她早年加入公司，從業務工作一路成為蔣友柏身邊的特助，長期陪同出差並處理工作事務。兩人過去多年關係低調，外界也曾多次關注兩人互動。

精華 FAQ

  • 他在上海養雲安縵酒店舉辦50歲生日慶生宴時，當場向交往多年的女特助莊涵雲驚喜求婚，並順利獲得對方點頭答應，讓現場增添喜訊。

  • 蔣友柏曾提到，父親與伯父、叔父都未活過50歲，加上自己19歲就經歷一般人60歲才會遇到的事，因此對生命特別有體悟，也更重視健身與陪伴家人。

  • 莊涵雲是橙果設計的重要工作夥伴，早年加入公司後從業務一路成為特助，長期陪同出差並處理事務，兩人低調交往約8年，最後在生日宴上邁入婚姻。

蔣友柏

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