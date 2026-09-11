台灣旅宿引進外國技術人力 印尼首批35人13日出發

旅宿示意圖。（路透）

面對少子化、超高齡社會，台灣開放旅宿服務工作引進外國技術人力，印尼 成為首批來源國。前交通部觀光 署副署長、現任駐印尼代表處副代表林信任今天告訴中央社，代表處本週核發35名印尼籍人員工作簽證，預計13日赴台。

根據駐印尼代表處新聞稿，為因應台灣旅宿業長期人力不足，交通部觀光署自2024年起放寬海外實習生赴台實習期限，印尼實習生的表現也獲旅客高度認可。

勞動部今年1月推動「跨國技術人力精進方案」，擴大外國技術人力引進管道，並開放旅宿服務工作自海外引進外國技術人力，讓過去赴台實習且表現優異的印尼大專生有機會銜接就業。其中，台北晶華酒店8月中旬取得首批印尼籍外國技術人力聘僱許可。

代表處指出，這35名印尼人員取得簽證後，即可轉任外國技術人力，投入台灣旅宿業工作，「先培訓、後聘用」的做法也可作為其他台灣飯店及旅宿業者引進國際人才的參考模式。

台灣旅宿業開始拓展海外技術人力來源之際，印尼也正推動技職人才赴海外就業計畫。駐印尼代表處代表洪振榮表示，印尼推動技職人才赴海外就業計畫（SMK Go Global），預計4年培育並協助50萬名中階及中高階技術人才赴海外工作，台灣已列入第一階段優先合作名單；隨著雙方人才交流持續深化，印尼可望成為台灣重要的國際人才來源。

林信任補充，推動雙方人才交流，可為台灣旅宿業提供多元國際人才，也為印尼青年創造赴海外發展及精進專業技能的機會。