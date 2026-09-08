陸國安部主導諜戰劇 頻提「交鋒」李登輝

由中國大陸國家安全部主導創作的台海諜戰劇「交鋒」本月6日正式上映，該劇罕見地以已故前總統李登輝1995年訪問美國引爆台海危機為背景，講述橫跨20年、號稱改編真實事件的兩岸諜戰故事，不少大陸觀眾在看過前四集後直呼「尺度好大」！

新加坡聯合早報報導，有文史學者觀看「交鋒」後表示，這部諜戰劇是1949年中共 建國以來，北京「對台最具文攻警告意味的一部電視劇」，但對台灣社會影響有限，更多是在大陸內部起到思想塑造作用。

「交鋒」共40集，6日晚在中央電視台電視劇頻道首播，開播第一天便拿下全大陸收視冠軍。據官方介紹，「交鋒」從一宗世紀之交中國大陸的洩密大案切入，講述台灣國防部軍事情報局派遣間諜偽裝身分潛入大陸，開啟漫長危險潛伏生涯的故事。20年間，雙方博弈與纏鬥從未停歇。

「交鋒」的劇情頻頻直接提及李登輝。首集一開場交待1994年故事背景時，就以旁白點名：「近來，台灣地區領導人李登輝在與日本某作家對談時，拋出了所謂『身為台灣人的悲哀』等錯誤言論，煽動族群對立和分離意識。這些言論嚴重歪曲歷史事實，破壞兩岸關係基礎，兩岸關係發展面臨嚴峻考驗。」

已播出的前四集劇情中不斷強調李登輝想要訪美，一名外形和口音形似李登輝的人物也在劇中以模糊形象短暫登場，告訴軍情局高官「要的是大陸的飛彈方案」。劇中的軍情局隨後加快在大陸布置情報據點，派遣新人潛伏；一名軍情局官員也前往海外拉攏出差的大陸火箭專家，以高額回報等人性弱點引誘他入局。

北京日報稱，「熟悉的情節，不禁讓人想起新中國成立以來公開披露的涉案級別最高的涉台間諜案，1999年破獲的劉連昆重大間諜案。原解放軍總後勤部軍械部部長劉連昆被台灣軍情局長線策反，潛伏七年期間出賣大量導彈、軍工部署核心機密，案件震動全大陸，也成為90年代台海隱蔽戰線交鋒的標誌性事件。」

劉連昆為解放軍少將，1992年被台灣國防部軍事情報局成功策反，領中華民國國軍少將軍銜。1995至1996年台海飛彈危機期間向台方提供眾多機密情資。

1996年3月，台灣舉行首次總統直選，大陸在台灣海峽進行軍事演習與飛彈試射。李登輝為穩定社會及民眾情緒，在造勢活動中公開表示「免驚，那是空包彈啦！」這番話也導致北京方面有所警覺，致使劉連昆於1999年被捕，後遭大陸軍事法庭以間諜罪處決。

大陸過去的諜戰片多以國共內戰、抗日戰爭或中共建國初期為背景。在「交鋒」之前，2021年播出的電視劇「對手」，是極為罕見將背景放在當代的兩岸諜戰劇。

有的文史學者指出，「對手」中的台灣只是作為一個背景名詞存在，而「交鋒」中的台灣卻變得具象化：「以前在大陸影視劇中，比較回避中華民國國號之類的（元素），全部出現了……將台灣跟大陸的對抗性關係、張力，更加具體地呈現了出來。」

他分析，對大陸而言，國家安全的最高原則是政治安全，台灣一直是北京反滲透、反顛覆的重點防範對象。「他們想透過『交鋒』，將台灣的政府體系作一個比較敵對化的描述，可以起到防滲透的效果。」

大陸國家廣電總局稱，在情報博弈的敘事下，「交鋒」是一次國家安全「全民化」教育的落地，具備極強的社會警示教育價值。「讓觀眾在追劇過程中直觀瞭解間諜滲透的常用手段，瞭解其活動的隱蔽性與危害性，真正認識到維護國家安全是與每個人息息相關的」。