文宣「起於台灣，興於香港，歸於故土」 阿城鵝肉遭出征

阿城鵝肉8月28日發布文宣，內容出現「歸於故土」等字句，引發網友討論。（取材自阿城鵝肉臉書）

阿城鵝肉近日因文宣內容引發網路熱議。業者8月28日在臉書粉專發布一封信，內容寫下「親愛的同胞」、「品牌能興於兩岸三地」，以及「阿城鵝肉起於台灣，興於香港 ，歸於故土」等文字，另提到「一灶臺上的老滷，熬的是團圓，不是別離」，引發部分網友質疑涉及政治意涵，甚至批評為「統戰鵝肉」。

本報系聯合新聞網報導，隨著阿城鵝肉文宣在網路流傳，部分網友對「同胞」、「兩岸三地」、「歸於故土」等字句感到不滿，進而前往土城創始店的Google 評論留下1星負評。有人留言表示，過去曾多次消費，但因香港分店宣傳文宣及過去簡體字菜單爭議，決定不再消費，也有人直指「東西好吃，但是個統戰鵝肉」，讓這場餐飲文宣爭議持續延燒。

面對Google評論出現負評，阿城鵝肉5日在臉書粉專回應，強調「政治歸政治，生意歸生意」，每個人都有表達看法的自由，業者也尊重不同立場。不過，業者認為Google餐廳評論應回歸實際用餐經驗，若是環境、服務或餐點品質不佳，都願意檢討改善，但若沒有實際消費，只因網路文章或對其他分店、經營體系的看法留下1星，對現場工作同仁並不公平。

業者表示，對阿城鵝肉而言，把料理做好、經營好餐廳並招待每一位客人，才是最重要的事情，也希望消費者能將餐飲體驗與不同的政治立場分開看待。針對外界對「歸於故土」等文宣用語的質疑，業者後續也選擇重新整理文字，希望讓品牌想傳遞的美食與家鄉味更加清楚。

爭議持續延燒後，阿城鵝肉6日公開修改後的新文宣，將原本的「同胞」改為「朋友」，並移除引發討論的相關字句，重新把內容聚焦在「美食、家鄉味，以及大家一起好好吃頓飯」。業者強調，一直想做的事情就是把鵝肉做好，把熟悉的台灣味帶給喜歡它的人，並喊出「美食就是美食，不分國界」。

此外，阿城鵝肉也推出9折優惠，消費者出示原版或新版文宣圖片即可使用，但目前限定新北土城店、三峽北大店，以及香港太古城店、淘大店（九龍灣）、東薈城店（東涌）共五間門市。業者表示，「不管你從台灣來、香港來，還是從世界任何地方來，好吃，就是最好的共同語言」，希望透過修改文宣及優惠活動，將品牌焦點重新拉回美食與家鄉味。