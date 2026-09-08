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蔣萬安兒公費交換生補助爭議 廉政署：應揭露身分

記者蕭雅娟／台北即時報導
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台北市長蔣萬安。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照

蔣萬安長子獲選公費交換學生，利益迴避爭議引發輿論關注。廉政署今針對公職人員利益衝突迴避法的法律適用說明，公職人員的關係人可申請補助，但應據實表明身分關係，補助成立後機關也應揭露身分資訊。

廉政署指出，依「公職人員利益衝突迴避法施行細則」第14條第1項規定，公職人員的關係人原則不得與公職人員「服務」或「受其監督」的機關為補助行為，受其監督的機關包含直接監督及間接監督。同條項但書第3款規定，公職人員的關係人雖可申請補助，但依同條第2項規定，申請補助對象應事前主動於申請文件內據實表明身分關係；補助行為成立後，機關應連同身分關係主動公開。

廉政署表示，利衝法第26條規定，揭露資訊包含公職人員的姓名、服務的機關及職稱，關係人姓名及與公職人員的親屬關係；法務部在2018年通函各機關「公職人員及關係人身分關係揭露表範本【A.事前揭露】、【B.事後公開】」，歷年廉政署持續以函文各機關落實辦理。

廉政署指出，不論公職人員有無參與補助審核，均應履行揭露義務，申請補助者應主動據實揭露身分關係義務；公職人員有無在該補助程序中參與，申請補助者均有揭露義務。

廉政署重申，各政風機構應遵照利衝法相關規定，如涉有違失案件，均應本於職責依法辦理。

精華 FAQ

  • 廉政署表示，公職人員的關係人原則上不得與其服務或受監督機關進行補助，但法律也允許例外申請；前提是申請者必須據實揭露與公職人員的身分關係，補助成立後機關還要公開相關資訊。

  • 依利衝法施行細則規定，申請補助者應在申請文件中事前主動表明自己與公職人員的關係，例如姓名、服務機關、職稱，以及與公職人員的親屬關係，不能隱匿或事後補交。

  • 需要。廉政署強調，不論公職人員是否實際參與補助審核，只要申請者屬於關係人，就有主動揭露身分關係的義務；機關則應依規定辦理公開，避免利益衝突爭議。

蔣萬安

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