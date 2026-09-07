陸常態化巡查對峙升級 台灣東部海域商船流量超車台海

一旦台海爆發戰事，大陸若要有效封鎖台灣，控制東部海域十分重要。台灣東岸航運一旦受阻，影響也可能擴及全球大宗商品運輸。（本報系資料照片）

船舶追蹤網站MarineTraffic資料顯示，6月共有527艘載運石油、天然氣 、鐵礦砂及農產品的船舶通過太平洋沿岸，甚至高於台灣海峽同期的420艘。凸顯台灣東部不只是戰略要地，也是全球能源和原物料運輸的重要航道。

一旦台海爆發戰事，大陸若要有效封鎖台灣，控制東部海域十分重要。台灣東岸航運一旦受阻，影響也可能擴及全球大宗商品運輸。

大陸海警把這類行動稱為「例行執法」巡航，並表示將加強巡弋，維護北京主張的海洋權益。台灣海巡署則表示，大陸企圖利用「執法巡航」，讓海警在台灣東部海域活動逐漸常態化，海巡署均及時派艦因應。美國則稱大陸這類行動「嚴重破壞穩定」。

這波行動始於6月1日。大陸海警當時派遣5000噸級岱山艦和3000噸級白塔艦前往台灣東部。這兩艘大型海警船先前曾部署在東海，包括日本控制、中國大陸也聲稱擁有主權的釣魚台列嶼附近。

就在數日前，日本和菲律賓宣布將展開海域劃界談判，這也是兩個美國盟友深化合作的一環。北京反對日菲談判，認為將干擾大陸在當地的海洋權益主張。美國海軍戰爭學院中國海事研究所助理教授馬丁森（Ryan Martinson）認為，北京正以日菲聯合聲明為由，大幅加強在這片海域的部署。

6月，大陸又派出萬噸級海巡09和6600噸級海巡06繞行台灣，參與這次罕見跨部門行動的還包括大陸最大深海調查船和一艘救助船。5天航程中，這些船隻首度盤問經過台灣東部太平洋海域的外國商船。大陸官媒報導，船隊還「檢查」198艘過往船舶，以強化海上交通管制能力，但報導並未說明「檢查」實際上是如何進行。

岱山艦和白塔艦在當地部署1個月後，大陸又派兩艘海警船接替。美中經濟暨安全檢討委員會認為，這顯示北京正設法讓海警持續在這片海域活動。委員會指出，北京動用海警而非解放軍海軍，既可避免軍事對峙，又能把這些行動說成執法，同時讓海警長期在當地活動，為日後封鎖台灣預作準備。