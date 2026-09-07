蔣萬安兒交換生涉利衝？北市政風：未參與不違法

台北市長蔣萬安下午出席議會總質詢。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安 兒子蔣得立錄取交換學生，遭綠營、網軍鋪天蓋地攻擊特權，並質疑蔣未利益迴避。今總質詢，國民黨 議員徐弘庭質詢網軍造謠等議題，並問政風、法務是否涉未利益迴避？政風處長吳滄俯表示，本案所掌握資訊，因蔣市長並沒有參與本件公文簽核、審核，無涉利益衝突迴避法。

法務局長連堂凱也表示，按照「公職人員利益衝突迴避法」第五條規定，利益衝突是公職人員執行職務時，應作為或不作為等使關係人獲得利益，，本案申請國際交換生的範圍，絕對不是市長執行職務的範圍，沒有構成違反利衝法第五條的內容。

蔣萬安今天赴議會總質詢，徐弘庭說，近期大量網軍攻擊蔣萬安及其家人，質疑綠營是否知道對手沈伯洋選不上，擔心蔣萬安有外溢效應，所以先行對蔣及其家人海量式的攻擊？用人海戰術、大量假帳號攻擊？

對於網軍鋪天蓋地攻擊兒子，蔣萬安今也在議場強調，「一切還是就事論事，回歸到理性的溝通與討論。」

徐也問法務局與政風處，針對市長蔣萬安及其關係人在這次事件，有沒有違反「利益衝突迴避法」？

政風處長吳滄俯表示，關於市長及其關係人是否涉及利益衝突迴避法？吳說，利益衝突迴避法是中央的法規，主管機關是法務部，法規的相關解釋以法務部為主，至於

本案所掌握資訊，因為蔣市長並沒有參與與本件公文簽核，審核，沒有參與本案的審定、核定，跟利益衝突迴避沒有相涉，跟利衝法沒有互相有衝突。

法務局長連堂凱表示，按照「公職人員利益衝突迴避法」第五條規定，利益衝突是公職人員執行職務時，應作為或不作為等使關係人獲得利益，，本案申請國際交換生的範圍，絕對不是市長執行職務的範圍，沒有構成違反利衝法第五條的內容。

徐說，時間會還給小朋友清白，網路所傳的謠言，希望大家可以以正視聽。現在網路上的消息亂七八糟，現在網路已經沒有真與假，只有流量的大與小，如果放任社會只會愈來愈亂。