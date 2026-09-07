高金素梅涉貪「核心被告」張俊傑跑了 北院發布通緝到2059年

高金素梅的助理張俊傑。記者王聖藜／攝影

台北地院審理無黨籍立委高金素梅 涉貪案，「核心被告」即高金素梅助理張俊傑移審後裁定1000萬交保，施以科技監控， 張的電子手環昨深夜發出低電量告警，經法院通知司法警察緊急拘提無著，事後發現電子手鐶遭破壞、丟棄，法官今上午對張俊傑發布通緝。

台北地院表示，除已先聯絡境管機關嚴加查核外，今日上午對被告張俊傑發布通緝，通緝期間至2059年1月21日。

法官本月1日傳喚張俊傑行準備程序；張的律師團爆料，國家安全局自2013年起以「國安監聽」名目對張進行長達14年監聽，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文證據能力。

張俊傑當天出庭今天以書狀答辯，表示除了詐領公費助理費所涉的貪汙詐領公有財物罪名外，其餘罪名均認罪，張辯稱，部分公費助理薪資給自費助理用於國會辦公室相關支出。

台北地檢署今年6月8日起訴高金素梅涉貪全案共24人，檢調認定，高金素梅涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，計包含公費助理薪資、加班費等，高金素梅的不法所得為787萬元，對她具體求處12年6月以上徒刑。

檢方起訴控訴張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一影像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」等案情，指張的犯罪所得高達1518萬923元，對張求刑16年以上的有期徒刑。

事實上，張俊傑獲交保後，檢方一度遞狀聲請交保處分，為法院駁回。檢方當時認為張俊傑2017年1月17日至2月20日透過胞妹張碧琴以「環球轉帳」自香港匯回港幣共388萬2600元，再於2021年4月13、16、23日及5月3、7日，透過同案被告高智偉以「視聽收入」、「收回對外貸款」、「贍家匯款」名義，將合計美元12萬4817元結售為新台幣，經濟條遠非一般常人可比擬，有逃亡可能。

檢方聲請說，高金素梅對所涉的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，張在偵查中也撇清高金素梅有所涉入，與客觀事證並不相符。

不過，法院裁定卻指出，原交保處分法官依案件進行程度及卷內事證，考量檢察官已於偵查中詳為調查，取得相關書、物證及證人證言，張俊傑影響證人、同案被告而導致案情隱晦不明的危險性已大幅降低，張有羈押原因、但無羈押必要，1000萬元交保處分應予維持。

無黨籍立委高金素梅。聯合報系資料照