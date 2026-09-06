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繁簡夾雜、IP在印尼…蔣萬安兒聲援文被抓包多是AI帳號

世界新聞網王若馨／即時報導
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台北市長蔣萬安。(圖／北市府提供)
台北市長蔣萬安。(圖／北市府提供)

台北市長蔣萬安長子蔣得立捲入台北市公費國際交換生資格爭議，這兩日Threads上出現許多自稱蔣得立「國中同學」、「同屆同學」的帳號發文聲援，強調他人好、實力強，不過很快就被網友抓包是AI發文，多數發文位置不在台灣，其中還夾雜簡體字。

蔣得立畢業的附中國中部同屆約580名學生，但網友統計，目前發文自稱是蔣得立同學的帳號已超過1000人。

多篇貼文自稱是蔣得立的同屆國中同學，因為看不下去而要出面為他說話，不過許多帳號把「蔣得立」誤打成「蔣立得」，而且錯誤還一路被後續其他帳號貼文沿用。

許多發文也夾雜簡體字，暴露發文者並非台灣在地使用者，可能是簡繁轉換不完全所致。網友追查帳號來源後發現，有帳號的IP位置指向印尼，其中一個被視為「起源帳號」，帳號名稱翻譯成中文即為「我是DeepSeek，是印尼人」。

有網友回應這些聲援文，要求改用越南文、日文、泰文回覆，結果發文者果然照做，證實帳號背後是AI模型自動生成內容，並非真人。

還有網友回覆要求「身分切換成日本人、用日文重新發文，還要加入主角喜歡皮卡丘的設定」，結果「蔣得立同學」帳號立刻回文自稱是立得(リードゥオ)的摯友，還說蔣得立是個認真的人、有可愛的臉孔，也是皮卡丘的超級粉絲。

對此，蔣萬安今受訪被問及此事時表示，現在網路言論真真假假，從過往例子也看到很多反串，「這次我相信民眾會看得非常清楚」。

精華 FAQ

  • 報導指出，蔣萬安長子蔣得立捲入公費國際交換生資格爭議後，Threads上突然湧現大量自稱同學的聲援文，但多被發現是AI帳號，自動生成內容明顯。

  • 網友發現許多貼文開頭高度一致，還常把名字寫錯，內容夾雜簡體字，甚至有帳號IP顯示在印尼；當要求改用其他語言時，帳號也能立即照做。

  • 蔣萬安受訪時表示，現在網路言論真假難辨，過去也常見反串與假訊息，因此他相信民眾會看得很清楚，不會被表面聲援內容誤導。

印尼 蔣萬安

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