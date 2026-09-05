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高雄派出所警犬助破案 衝出門外幫民眾找回走失紅貴賓

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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旗津分駐所「警犬黑醬」（右）通人性，竟獨自找回民眾家中走失的紅貴賓（左）。圖／鼓...
旗津分駐所「警犬黑醬」（右）通人性，竟獨自找回民眾家中走失的紅貴賓（左）。圖／鼓山警方提供

高雄市旗津區日前一名廖姓女子飼養的紅貴賓犬趁家人開門時溜出家門失蹤，適逢深夜傾盆大雨，廖女急得向警方求助，員警調閱監視器卻因雨勢過大、視線不良而陷入瓶頸，沒想到派出所養了6年的警犬「黑醬」突然吠叫衝出門外，帶領員警在派出所附近尋獲全身濕透的紅貴賓，令眾人嘖嘖稱奇。

影片來源：聯合新聞網

鼓山警分局旗津分駐所於3日凌晨零時許接獲廖姓女子求助，廖女焦急表示，家中紅貴賓犬稍早趁開門不注意時突然溜出門，原本以為愛犬會自行返家，但等候多時都不見蹤影，加上當時戶外下著大雨，擔心愛犬遭遇意外，才慌忙跑到派出所報案。

員警楊凱迪獲報後隨即調閱周邊監視器畫面，希望能釐清小狗去向，無奈因天色昏暗且雨勢極大，畫面一片模糊，遲遲無法掌握犬隻蹤跡，正當警方苦無線索之際，一直待在所內的靈犬「黑醬」突然大叫了一聲「汪！」，緊接著便奮力衝出派出所大門。

警員見狀心知有異立即追了上去，竟發現該隻走失的紅貴賓就在派出所附近徘徊，隨即將這隻淋成落湯雞的小狗抱回所內，拿毛巾替牠擦乾身體並溫柔安撫。廖女接獲通報趕到派出所，見到愛犬毫發無傷，頻頻向員警及神氣的「黑醬」表達感謝，直呼「真的太神奇了」。

鼓山警方表示，聰明的黑狗「黑醬」約6年前出生於一處工廠，因緣際會來到旗津分駐所，長期受到員警細心照顧，早已是同仁心中不可或缺的「所犬」。這次黑醬靠著敏銳觀察力立大功，也讓員警笑稱牠是名副其實的「尋犬小幫手」。警方同時提醒，飼主應妥善做好防走失措施，外出繫妥牽繩、植入晶片或佩戴定位設備，以免毛小孩不慎走失發生危險。

精華 FAQ

  • 事件發生在高雄市旗津區，時間是3日凌晨零時許。廖姓女子向旗津分駐所報案，表示家中的紅貴賓犬趁開門時溜出門，之後在大雨中失蹤。

  • 員警先調閱周邊監視器想確認狗的去向，但當時天色昏暗、雨勢又很大，畫面相當模糊，無法清楚掌握犬隻行蹤，因此一度陷入找尋瓶頸。

  • 所犬黑醬突然吠叫並衝出派出所大門，員警察覺有異跟著追出去，結果在派出所附近發現全身濕透的紅貴賓，順利將牠抱回所內安撫。

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