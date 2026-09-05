劉致妤選市議員有父兄挺 劉尚謙：我跟劉至翰陪掃街拜票

劉致妤（右）和哥哥劉至翰感情好。圖／摘自臉書

劉致妤因演出經典台片「新十二生肖」女主角「貝瑪」受到矚目，長大後卻沒有延續演藝圈道路，而是選擇長時間待在地方、從基層服務做起。昨（5日）她正式完成登記，以無黨籍身分挑戰台北市議員第一選區士林、北投，父親劉尚謙笑說過去自己參選時並沒有要求兒女幫忙，但這一次自己與劉至翰都會實際陪她掃街拜票。

劉致妤投入地方政治並非臨時起意。劉尚謙透露，女兒約在8年前開始對政治產生興趣，之後進入台北市議員侯漢廷服務團隊工作，擔任服務處主任，在地方累積相當時間。這段期間，她刻意將演藝家庭背景放在一旁，甚至使用化名服務，希望民眾看到的是她本身的工作能力，而不是「劉尚謙女兒」或「劉至翰妹妹」。

這個做法甚至瞞過了長期合作的地方人士。劉致妤在競選影片中分享，有合作多年的里長直到她宣布參選，才知道一直與自己共事的人原來就是劉致妤本人，得知真相後還笑著拍她的頭問：「幹嘛不早點講。」如今決定公開身分，她也將從過去的幕後地方工作者，正式成為選舉場上的候選人。

面對女兒踏出這一步，劉尚謙的態度相當明確，就是支持。雖然父女在政治理念及對政治職務的期待上並不完全相同，但他不會因此阻止女兒參選。相較於自己仍把目標放在立法院，劉尚謙認為市議員主要處理地方事務，和他希望參與修法、國家政策的方向不同；但女兒還年輕，從地方開始磨練，未嘗不是累積政治實力的另一條路。

劉尚謙自己曾在2024年投入立委選舉，最後未能當選，但政治之路並沒有因此畫下句點，目前仍有意挑戰2028年立委選舉。這一次換成女兒站上選舉舞台，他反而沒有替她安排太多資源，也不打算代替女兒決定競選策略，只提醒她必須面對最基本、也最辛苦的功課，就是一票一票去認識選民。

「新人就是要一步一腳印。」劉尚謙認為，女兒雖然在地方服務多年，對士林、北投並不陌生，但過去認識她的主要是基層服務對象，真正要轉換成選票，仍需要大量時間讓更多民眾知道她是誰。因此接下來勢必得靠密集拜票，一步一步建立自己的支持者。

對於無黨籍參選的難度，劉尚謙也沒有刻意替女兒粉飾太平。他曾建議女兒加入政黨，因為政黨能提供較多資源，但既然她決定靠自己的力量挑戰，他也選擇尊重。至於結果能不能如願，他早已先替女兒打預防針，「又不是百分之百選得上」，先勇敢走進選場，接受真正的選舉考驗更重要。

而這場選戰，劉致妤並不是一個人面對。哥哥劉至翰不只陪著她完成登記，也在社群平台公開替妹妹加油。只是他也坦言，一旦父子出現在街頭，恐怕很難不被認出來，明星家庭的身分終究還是會成為選戰中的一部分。

相較於父親的務實支持，劉至翰的心情則多了一份哥哥對妹妹的擔心。他用行動陪妹妹完成參選登記，也轉發她的參選文章，形容劉致妤個性「急公好義」，對妹妹願意投入政治既期待又替她捏把冷汗，最後更直白說出自己的心聲：「但我好怕她受傷。」從童星「貝瑪」到地方政治新人，劉致妤這一次選擇拋開過去的光環，真正靠自己走上選舉第一線。

劉致妤宣布競選市議員。圖／摘自臉書

劉致妤（左）和父親劉尚謙。圖／摘自臉書