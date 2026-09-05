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顧立雄：中科院採購網證實遭入侵 已要求改進並究責

記者李人岳／台北即時報導
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中山科學研究院。圖／引自中科院臉書
中山科學研究院。圖／引自中科院臉書

負責重要國防科技研發的中科院傳出遭境外駭客入侵，台國防部長顧立雄今證實，中科院採購資訊網承包商的一項管理介面，的確有被侵入，國防部已要求中科院全面檢討並且究責。

國民黨立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統發送兩百多封大量電子郵件給廠商，數位發展部初步調查發現直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」，調查局也已介入調查。

顧立雄表示，經過調查的事實是，中科院採購資訊網的委外承包商，有一管理介面證實是有被侵入。中科院在第一時間沒有察覺到，事後也已發更正聲明。

顧立雄強調，要求中科院就這個部分會全面檢討改進，而且對缺失追究相關責任，中科院也會建立相關的標準作業程序。

中科院對此案說明，經清查「採購資訊網」，因原程式開發商為方便管理，內藏隱蔽排程管理介面，但遭境外IP破解，並觸發特定排程指令，導致系統重新對合作供應商發送「詢價案件通知函」，經開發商確認這項缺失並立即完成改正。

中科院表示，當天在該網測試區執行AI代理人訓練，故初步判斷以該測試為標的，經原採購網系統開發商提供完整報告後，才釐清原因是廠商隱藏排程指令所造成。同時經過清查，並無其他資訊遭外洩。

中科院強調，已要求廠商提供完整軟體物料清單，掌握系統功能並重新檢討標準應變程序；此外，要求於外網系統增設限流與自動封鎖等功能，不得僅依賴外網垃圾郵件觸發熔斷機制，以求早期預警及快速應變處置。後續將結合完整調查事證，究明管理疏失責任，並追蹤及落實改善措施執行情形。

另一方面，國防部116(2027)年預算書中披露陸軍編列新台幣14.4億元的預算，採購貨櫃式「車裝飛彈系統」，顧立雄面對媒體追問時表示，國軍一直在進行不對稱戰力的建構，這也是不對稱戰力的一環，不過相關細節暫時不方便透露。

精華 FAQ

  • 顧立雄表示，經調查後確認中科院採購資訊網委外承包商的一個管理介面確實遭侵入，且中科院第一時間未察覺，事後已補發更正聲明。

  • 國防部已要求中科院全面檢討、改進並追究相關責任，中科院則要求廠商提供完整軟體物料清單、重整標準作業程序，並增設限流與自動封鎖功能。

  • 中科院說明，原程式開發商為管理方便內藏隱蔽排程介面，遭境外IP破解並觸發排程，導致系統重發詢價通知函；經清查後，並無其他資訊外洩。

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