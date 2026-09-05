顧立雄：中科院採購網證實遭入侵 已要求改進並究責

中山科學研究院。圖／引自中科院臉書

負責重要國防科技研發的中科院傳出遭境外駭客 入侵，台國防部長顧立雄今證實，中科院採購資訊網承包商的一項管理介面，的確有被侵入，國防部已要求中科院全面檢討並且究責。

國民黨 立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統發送兩百多封大量電子郵件給廠商，數位發展部初步調查發現直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」，調查局也已介入調查。

顧立雄表示，經過調查的事實是，中科院採購資訊網的委外承包商，有一管理介面證實是有被侵入。中科院在第一時間沒有察覺到，事後也已發更正聲明。

顧立雄強調，要求中科院就這個部分會全面檢討改進，而且對缺失追究相關責任，中科院也會建立相關的標準作業程序。

中科院對此案說明，經清查「採購資訊網」，因原程式開發商為方便管理，內藏隱蔽排程管理介面，但遭境外IP破解，並觸發特定排程指令，導致系統重新對合作供應商發送「詢價案件通知函」，經開發商確認這項缺失並立即完成改正。

中科院表示，當天在該網測試區執行AI代理人訓練，故初步判斷以該測試為標的，經原採購網系統開發商提供完整報告後，才釐清原因是廠商隱藏排程指令所造成。同時經過清查，並無其他資訊遭外洩。

中科院強調，已要求廠商提供完整軟體物料清單，掌握系統功能並重新檢討標準應變程序；此外，要求於外網系統增設限流與自動封鎖等功能，不得僅依賴外網垃圾郵件觸發熔斷機制，以求早期預警及快速應變處置。後續將結合完整調查事證，究明管理疏失責任，並追蹤及落實改善措施執行情形。

另一方面，國防部116(2027)年預算書中披露陸軍編列新台幣14.4億元的預算，採購貨櫃式「車裝飛彈系統」，顧立雄面對媒體追問時表示，國軍一直在進行不對稱戰力的建構，這也是不對稱戰力的一環，不過相關細節暫時不方便透露。