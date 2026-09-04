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台女大生打工「被下藥」、回家昏睡斷片 藥局老闆辯稱開玩笑

記者林昭彰／新北即時報導
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新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查...
新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應。(記者林昭彰／翻攝)

台灣新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方日前已將案件函送地檢署偵辦。

淡江大學大四女學生在該藥局打工擔任藥師助理將近一年，她聲稱上月26日曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但當時沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。

據稱老闆當時還提出要載她回家，女大生拒絕，自行返家後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差，隔兩天帶水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。

淡水警分局日前至藥局搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，還辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。

事後女學生親友怒轟誰會拿女員工的身體測試藥效「這種鬼話到底是想騙誰？」女大生表示老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。

淡水警分局表示全案已依法完成扣押與初篩蒐證，警詢後依違反毒品危害防制條例函送士林地檢署偵辦。

藥局老闆昨受訪時表示，下藥行為只是開玩笑。

新北市淡水區新春街某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜...
新北市淡水區新春街某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，女學生水壺內的藥物殘劑亦驗出毒品反應。(記者林昭彰／翻攝)

精華 FAQ

  • 被害人是淡江大學大四女學生，她在新北淡水某藥局擔任藥師助理工讀，已工作將近1年。她指稱老闆對她的私人水壺動手腳後，出現疑似被下藥的不適反應。

  • 警方查扣到監視器畫面，顯示陳姓老闆對工讀生水壺投放藥物；水壺殘留物以BZD試劑初篩呈陽性，懷疑含FM2、一粒眠等鎮靜安眠藥，因而依毒品危害防制條例偵辦。

  • 陳姓老闆先辯稱只是拿過期藥品測試藥效，之後又改口說是開玩笑，但相關說法未獲採信。警方已完成扣押與蒐證，並將全案函送士林地檢署偵辦。

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