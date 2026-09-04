台女大生打工「被下藥」、回家昏睡斷片 藥局老闆辯稱開玩笑
台灣新北市淡水區某藥局中年老闆驚傳對店內工讀的女大學生下藥，警方獲報持票前往搜索，查扣錄到下藥的監視器畫面，藥物殘劑亦驗出毒品反應，老闆竟大言不慚辯稱拿工讀生測試過期藥物，警方日前已將案件函送地檢署偵辦。
淡江大學大四女學生在該藥局打工擔任藥師助理將近一年，她聲稱上月26日曾看見50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，但當時沒多想，後來喝水時發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。
據稱老闆當時還提出要載她回家，女大生拒絕，自行返家後直接「斷片」，隔天精神狀況仍然很差，隔兩天帶水壺向警方報案，員警以苯二氮平類（BZD）試劑初篩呈陽性反應，懷疑是FM2、一粒眠或強效鎮靜安眠藥、抗焦慮藥物，分屬於三、四級管制毒品，隨即向法院聲請搜索票。
淡水警分局日前至藥局搜索，發現監視器錄到藥局陳姓負責人對工讀生的水壺投放藥物，隨即查扣影像檔案，男老闆坦承下藥，還辯稱只是把過期藥品放進水壺裡「測試藥效」。
事後女學生親友怒轟誰會拿女員工的身體測試藥效「這種鬼話到底是想騙誰？」女大生表示老闆平時就曾對她有過不當肢體接觸，當時以為是櫃台空間狹小，沒有想太多。
淡水警分局表示全案已依法完成扣押與初篩蒐證，警詢後依違反毒品危害防制條例函送士林地檢署偵辦。
藥局老闆昨受訪時表示，下藥行為只是開玩笑。
被害人是淡江大學大四女學生，她在新北淡水某藥局擔任藥師助理工讀，已工作將近1年。她指稱老闆對她的私人水壺動手腳後，出現疑似被下藥的不適反應。 警方查扣到監視器畫面，顯示陳姓老闆對工讀生水壺投放藥物；水壺殘留物以BZD試劑初篩呈陽性，懷疑含FM2、一粒眠等鎮靜安眠藥，因而依毒品危害防制條例偵辦。 陳姓老闆先辯稱只是拿過期藥品測試藥效，之後又改口說是開玩笑，但相關說法未獲採信。警方已完成扣押與蒐證，並將全案函送士林地檢署偵辦。
精華 FAQ
被害人是淡江大學大四女學生，她在新北淡水某藥局擔任藥師助理工讀，已工作將近1年。她指稱老闆對她的私人水壺動手腳後，出現疑似被下藥的不適反應。
警方查扣到監視器畫面，顯示陳姓老闆對工讀生水壺投放藥物；水壺殘留物以BZD試劑初篩呈陽性，懷疑含FM2、一粒眠等鎮靜安眠藥，因而依毒品危害防制條例偵辦。
陳姓老闆先辯稱只是拿過期藥品測試藥效，之後又改口說是開玩笑，但相關說法未獲採信。警方已完成扣押與蒐證，並將全案函送士林地檢署偵辦。
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