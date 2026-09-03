中國律師為錫安教會辯護遭施壓 逃抵台灣尋求協助

中國律師王夏紅提供的照片顯示，她於9月2日抵達台灣機場。(美聯社)

美聯社獨家報導，曾為北京知名地下教會「錫安教會」辯護的中國律師王夏紅，在中國當局加強施壓其律師事務所及同事後，現已逃抵台灣，正尋求協助安置到其他國家。

報導指出，王夏紅（Ruth Wang）是北京凱門律師事務所（VDoor Law Firm）合夥人，她自2025年10月起，參與代表北京錫安教會（Zion Church）的牧師及其他成員的法律團隊。

王夏紅今天在台灣接受美聯社視訊採訪時表示，她正面臨中國當局直接施壓，當局告訴她和同事，必須自行解散律師事務所，否則當局將強制關閉。

她說：「如果我身為事務所合夥人，不配合簽字解散事務所，接下來會發生什麼事？我相信這肯定會嚴重影響我的職涯發展，以及生活中的其他層面。」

王夏紅現在過境台灣，並就未來出路尋求協助。

錫安教會由金明日牧師（Ezra Jin）於2007年創立，是中國規模最大未向當局登記的「地下教會」或「家庭教會」之一。

負笈美國的中國錫安教會牧師龍降恩（Sean Long）去年估計，該教會約有5000名成員，在中國約40座城市設有超過100個聚會點，包含公寓、餐廳，甚至是卡拉OK場所。

去年10月，包括金明日在內等18名中國錫安教會成員遭到拘捕，是中國數十年來針對單一教會規模最大的打壓行動之一。

美國總統川普（Donald Trump）5月與中國國家主席習近平會面，向習近平提及金明日的案件後，金明日已於兩個月前獲釋。

王夏紅的困境則顯示，儘管金明日已被釋放，中國仍持續向錫安教會及相關人士施壓。

總部設於美國的非營利人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）創辦人傅希秋（Bob Fu）表示，王夏紅的案例顯示，敢於為受迫害基督徒及「其他良心犯」辯護的律師，正面臨巨大壓力。

傅希秋呼籲台灣政府保護王夏紅一家人，並確保他們不會被強制遣返回中國。他也呼籲美國及其他民主政府準備協助台灣尋找解決方案。

王夏紅與家人抵達台灣機場後，向主管機關尋求協助，盼她在與其他國家聯繫期間獲准留台。據王夏紅向美聯社轉述，台灣主管機關允許她暫時留在台灣，但告訴她，台灣無法受理來自中國大陸人士的政治庇護案件，因為中國政府與執政的民進黨之間關係緊張。

陸委會則透過電子郵件回覆表示，雖然台灣沒有處理政治庇護的法律，但已有因應這類案件的機制，將依相關機制處理。

王夏紅還說，她正在研究安置選項，包括透過赴美國或加拿大求學，作為讓家人遷居的途徑；如果無法採取這種方式，他們將在海外申請庇護。

美國在台協會未立即回應置評請求。