鄭麗文竹縣致詞口誤喊「藍白對決」 台下傻眼急喊「講錯了」

鄭麗文在致詞說，這次初選競爭激烈、風風雨雨。但從這一刻開始，從今天9月3號完成登記開始，要放下過去的恩怨，因為選戰正式進入藍綠對決。記者許正宏／攝影

國民黨 新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，面對黨內初選過程的競爭與風波，黨主席鄭麗文 表示，從今天9月3日完成登記開始，要放下過去恩怨，選戰正式進入「藍綠對決」，更強調藍白不僅要合作，在野也要大團結，凝聚各方力量。

鄭麗文致詞表示，這次初選競爭激烈、歷經風雨，但從今天9月3日完成登記起，就要放下過去恩怨。她一度脫口說選戰正式進入「藍白對決、藍白合作、藍綠對決」，台下支持者立即喊「講錯了」，她隨即笑說「講錯了，大家很緊張，一下子傻眼了」，現場頓時笑成一團。

鄭麗文隨後修正，「藍白不但要合作，在野也要大團結」，要團結每一個力量，以及每一分正義、公理、善意與善良的力量，結合每一個愛台灣、愛中華民國的力量。她喊話，不只是藍白團結、在野團結，更要「台灣大團結」、「新竹縣也要大團結」，現場支持者也大聲回應「好」。

鄭麗文指出更重要的是國民黨要大團結。她感謝縣長、議長、老縣長，以及國民黨在地方上的各方人士，包括在野力量，今天是藍綠大對決，但藍綠背後代表的不是政黨惡鬥，而是「公理對歪理、善良對邪惡、正能量對負能量」，是團結台灣對抗分裂台灣，一定要大團結，打敗民進黨 「所有的陰謀跟惡勢力」。

鄭麗文說，不要忘記要延續國民黨優秀政治與光榮執政傳統，台灣民主風雨飄搖，走的是黑暗的道路，她呼籲要堅持，不要忘記民進黨繼續掏空台灣民主與憲政，26年要贏，28年也要贏，一定要下架民進黨、重返執政。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天完成登記，鄭麗文強調，一定要大團結，打敗民進黨「所有的陰謀跟惡勢力」。記者許正宏／攝影