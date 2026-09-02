疑打針缺失新北診所爆C肝群聚11人感染 鄰近藥局曝內情：早晚會出事

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」未落實安全注射及感染管制措施，已有11名C肝群聚案例。新北市政府前天勒令診所即日起停業，直到複查合格為止。(記者曾原信／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新北板橋安泰淞鶴診所疑因注射缺失，爆出11人急性C肝群聚感染。

新北板橋安泰淞鶴診所疑因注射缺失，爆出11人急性C肝群聚感染。 重點二： 疾管署比對病毒序列高度同源，研判為醫源性感染並非共用針頭。

疾管署比對病毒序列高度同源，研判為醫源性感染並非共用針頭。 重點三：衛生局已停業裁罰並擴大召回1118人抽血，預估陽性率約5%至10%

台灣出現急性病毒性C型肝炎群聚事件，11名急性C肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及9大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回1118人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約5%至10。

診所：絕未用同一個針頭

新北市衛生局8月27日依傳染病防治法，暫停該診所注射相關業務並裁罰30萬元(台幣，下同)，前天再勒令診所停止所有業務。新北地檢署不排除朝過失傷害罪嫌偵辦，該診所昨天大門深鎖，僅在一樓外牆張貼暫停業務公告。

新北衛生局轉述，安泰淞鶴診所負責人孫浩陽表示，雖然診所作業有些「小缺失」，但不至於是感染主因，絕未在不同病人身上施打同一個針頭。據指出，該診所兩年前易主由孫浩陽接手，診所內還有1名護士、1名行政人員，及兩名兼診醫師。安泰淞鶴診所並非首度出包，今年曾因管制藥品管理缺失，被新北市衛生局開罰6萬。

疾管署：未落實無菌操作

疾管署長羅一鈞昨說，初步了解，該診所並無共用針頭，但未落實無菌操作SOP；疾管署也回溯通知去年7月起曾至該診所接受注射行為的民眾，安排檢驗追蹤治療。

疾管署防疫醫師李彥儀表示，8月12日接獲2名急性C肝確診病例通報，患者為同一家人，分別是70多歲與50多歲的母子，因黃疸、食欲不振、血便等狀況，住院收治，13日即申請病毒親緣性比對，17日確認都曾至診所打過營養針，研判為醫源性急性C肝群聚。調查期間，另一位40多歲女性家人也就醫，24日確診。

疾管署進一步針對114年至115年新北市全市150名急性C肝確診病例，擴大比對健保就醫紀錄及病歷，發現另有8人具有該診所注射暴露史，累計11人，包括一家3名患者，為7男4女，介於40多歲至70多歲，發病日落在今年1月29日至8月18日。

進一步檢驗，9人病毒核酸序列相似度達99.7%至100，高度同源；另外2人，1人無剩餘血清、1人PCR陰性。羅1鈞表示，除了有一位尚未連繫上，其餘9位皆狀況良好。

疾管署8月20日與新北市衛生局無預警實地查核該診所，再由感染管制專家同行複查，均發現診所未落實安全注射流程，包括接觸病人前後未落實手部衛生；藥品準備區可見針頭留置於藥瓶的橡皮軟塞上（包含點滴），重複使用取藥等9大缺失。羅一鈞說，目前1名護理師、1名行政人員已接受採檢，3名醫師拒採檢，但研判應不是醫師或護理師直接傳染給病人，感染途徑仍以注射為主。

新北市衛生局回溯建立自去年7月1日起曾至該診所接受針劑注射者名冊約1118人，將通知民眾至衛生所抽血檢驗；今年4至8月接受注射者，6個月後還須再追蹤抽血。

附近一家藥局 藥師透露，病人只要哪裡痠痛，醫師就建議打針，但該診所長期使用空針省成本，大家都議論，「早晚會出事」。