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蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

記者洪子凱／台北即時報導
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台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子...
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，計畫區分一般生及經濟弱勢生，弱勢生皆取得正取，而錄取學生因故放棄，遺缺也已依規定完成遞補，言下之意代表，正備取程序已完成不會再有變動。

根據台北市115(2026年)學年度國際交換學生學習實施計畫簡章，倘正取生於今年3月31日後放棄資格，則不再辦理遞補。經濟弱勢學生以補助至多3名為原則，若經濟弱勢學生甄選通過人數未足額，賸餘名額流用於一般學生。

教育局表示，115學年度計畫沿用114學年度版本，之所以114學年度簡章有所修改，是因113學年度曾有學生取得錄取資格後，無法媒合適合的寄宿家庭及學校，致衍生相關爭議，制度上重新調整於「選送學生須知」中增列無法完成安置者取消選送資格規定。

而針對蔣萬安放棄領取補助後，是否能夠遞補，教育局表示，該計畫本就區分「一般學生」及「經濟弱勢學生」，並提供保障名額，申請表中也明確區分學生身分別，本學年度所有以經濟弱勢身分提出申請的學生皆取得正取資格，若有學生因故放棄，所遺缺也已依規定於期限內由備取生完成遞補，並沒有受到任何排擠。

精華 FAQ

  • 教育局表示，計畫原本就區分一般學生與經濟弱勢學生，且經濟弱勢生皆已取得正取。若有人放棄，空缺也已在期限內由備取生完成遞補，因此不再保留可順延名額。

  • 簡章規定經濟弱勢學生以補助至多3名為原則，若甄選通過人數不足，剩餘名額會流用給一般學生。申請表也明確區分身分別，以保障各類學生依規定參與。

  • 教育局指出，115學年度沿用114學年度版本。114學年度之所以調整，是因113學年度曾出現錄取後無法媒合寄宿家庭與學校的爭議，因此新增無法完成安置者取消選送資格的規定。

教育局 蔣萬安

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