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台青赴上海遭查「國台辦已坦承」陸委會：勿再替中共洗白

記者張鈺琪／即時報導
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社群近日流傳，一名台灣青年入境上海時疑因曾在國際特赦組織工作遭長時間盤查。台灣陸...
社群近日流傳，一名台灣青年入境上海時疑因曾在國際特赦組織工作遭長時間盤查。台灣陸委會2日表示，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。(記者張鈺琪／攝影)

針對一名台灣青年因曾在國際特赦組織工作，入境上海時遭盤查一事，中國國台辦今（2）日上午表示，該機構「曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸」，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。對此，台灣陸委會傍晚回應，政府多次提醒台灣人赴中人身安全風險大幅提升，既然國台辦今日已經坦承，「任何人都不應再替中共洗白」。

針對上述一事，陸委會2日傍晚以書面資料回應表示，政府多次提醒台人赴中人身安全風險大幅提升，赴中前須審慎評估必要性，但台灣一直有部分人士認為政府在危言聳聽。「既然國台辦今日已經坦承，任何人都不應再替中共洗白」。

陸委會進一步指，從「國際特赦組織」這個案例可以知道，國人習以為常的公民團體，中共視為洪水猛獸，而且認為這種盤查屬於合理合法。政府必須再度提醒國人，中共近年頻繁增修國安法令，濫權盤查、留置甚至是逮捕我方民眾，國人應審慎面對中國大陸這種政治環境，慎思赴陸的必要性。

據此前報導，有網友日前在社群平台Threads上發文稱，自己的兒子前往上海出差，通關時被攔下並帶到密室，遭3名便衣盤查6小時，3名便衣重點圍繞當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工的經歷詢問，並要求解鎖手機、檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案。

大陸國台辦發言人張晗2日上午稱，國際特赦組織「甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸。邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

陸委會日前曾回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。中共敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的NGO人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，國人切勿輕忽。

精華 FAQ

  • 據報導，該青年曾在國際特赦組織工作，入境上海時被邊檢人員攔下並盤查6小時，重點追問其相關經歷，還要求解鎖手機並檢查對話紀錄與工作檔案。

  • 國台辦發言人張晗表示，國際特赦組織曾多次搬弄是非、造謠抹黑大陸，因此邊檢部門對曾為該機構工作的個別人員進行審查，屬於完全合理合法。

  • 陸委會指出，中共近年頻繁增修國安法令，對人權、環保、勞工等議題的NGO人員態度敵視，並可能濫權盤查、留置甚至逮捕，呼籲國人慎思赴陸必要性。

中共

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