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昔「3323」密碼轟動全台 前立委索賄坐牢後考上牙醫執業

記者郭韋綺／高雄即時報導
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前行政院秘書長、國民黨前立委林益世。(聯合報系資料照片)
前行政院秘書長、國民黨前立委林益世。(聯合報系資料照片)

台行政院前秘書長、國民黨前立委林益世14年前索賄案重創政治生涯，淡出政壇多年，北醫牙醫系畢業的他，傳出服刑期間重拾書本苦讀，近期考取牙醫師證照，高雄市議員邱于軒證實，林目前受聘在大寮區一間牙醫診所診療。

網友在Threads爆料，父親看牙遇到林益世，他上網進入衛福部醫事查詢系統一查，確認就是那個「3323一刀斃命的林益世」，引發熱議；大批網友前來朝聖留言「很勵志啊」、「也算另類贖罪」，但也有網友開酸「牙醫真好考」、「看牙收費時，會不會也說3323」。

林益世1998年台北醫學院牙醫系畢業，當年全班50人，僅他與另名同學未考取牙醫師執照，畢業後，曾在牙科診所見習約1年，一邊累積臨床經驗、一邊準備國考，但最後仍未取得執照，轉身投入政治。

出身政治世家，父親是紅派大老林仙保，林益世政治路平步青雲，獲國民黨重用，29歲進入國會，連任4屆立委，38歲當上國民黨副主席，之後出任行政院秘書長，一度被視為藍營政壇明日之星，未料2012年爆發索賄案，政治前途蒙上陰影。

檢方指控，林益世擔任立委期間，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石等契約，並收受地勇負責人陳啟祥折合6300萬元(台幣，下同)款項，另被控出任行政院秘書長後索賄8300萬元，以及有1580萬元財產來源不明。

當時他曾提及款項「三、三、二三分開處理」，意指拆成3000萬、3000萬及2300萬元，「3323」關鍵詞轟動一時。

案件歷經多年審理，其中財產來源不明罪遭判刑2年、褫奪公權2年及併科罰金1580萬元確定，林益世2018年入監服刑，2020年4月獲准假釋出獄；至於被控索賄8300萬元及洗錢部分，則獲判無罪確定。

最受矚目收賄6300萬元案仍未落幕，一審當年未以貪汙罪論處，而依公務員假借職務權力恐嚇得利罪判刑5年6月，二審改認定構成違背職務收賄罪，重判12年。高院更一審認為不構成貪汙，改依恐嚇得利罪判刑4年10月，最高法院再度撤銷，案件進入更二審，纏訟超過10年。

據了解，林益世在看守所及入監服刑期間重拾書本，為牙醫師國考準備，出獄後也朝這條路努力，如願取得牙醫師，現在大寮區一間牙醫診所協助診療，未來須完成2年醫療院所訓練才可開業。

精華 FAQ

  • 因為有網友在Threads爆料，稱自己看牙時遇到林益世，查證後確認他已取得牙醫師資格，並在高雄大寮區牙醫診所執業，讓這位昔日政壇人物再度引發熱議。

  • 林益世1998年畢業於北醫牙醫系，早年曾在牙科診所見習並準備國考，但一直未取得執照。據報導，他在服刑與假釋後持續準備，近期已考取牙醫師證照，現受聘於診所診療。

  • 「3323」源於林益世涉索賄案時曾提到款項要「三、三、二三分開處理」，意指分成3000萬、3000萬及2300萬元。這句話當年轟動全台，也成為案件最知名的關鍵詞。

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