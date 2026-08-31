學者揭仲：台國防部研判解放軍重點在提升聯合登島戰力

解放軍直-20戰術通用直升機在2022年珠海航展上表演。中新社

針對台國防部《2026年中共軍力報告書》，國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲指出，今年的報告書比起去年，更著重分析解放軍 整建與提升聯合登島作戰能力，似乎顯示解放軍已將提升聯合登島作戰能力與完成轉型，列為未來數年解放軍軍力整建的重點，並未受習近平大規模整肅軍方高層，使指揮鏈出現斷層的影響。

揭仲說，報告書對於解放軍「武器籌獲」，提到陸軍「研改直20直升機及研發無人運輸直升機」，空軍「換裝新型空降步戰車、運輸車及迫榴砲車」，海軍「研製076型兩棲攻擊艦」等；在「軍事訓練」部分，則提到陸航直升機部隊「透過海上儎臺進行油彈補給」，這些都跟近年解放軍推動聯合登島作戰轉型，希望轉型後第一波攻擊部隊的主力，將改由空中搭乘運輸機和直升機進入台灣本島，越過國軍在海岸的設防地帶之構想相關。

他也表示，「武器籌獲」還提到中共海軍將增建「自升式兩棲登陸駁船」或「水橋型兩棲登陸船艇」等新型兩棲登陸駁船，這是針對解放軍現行「無碼頭卸載」裝備缺乏橫渡海峽能力，及無法適應台灣海象等嚴重缺失，所設計的解決方案，讓登陸解放軍可在台灣港口遭破壞、無法使用的情況下，仍能使後續登陸梯隊與物資快速登上台灣陸地的重要設備，對解放軍提升聯合登島作戰能力極為重要。

揭仲指出，除主戰部隊之外，在軍事航天、網絡空間、信息支援與聯勤保障等作戰支援與後勤領域的「武器籌獲」方面，今年報告書也出現許多與解放軍提升聯合登島作戰能力有關的新內容。

例如軍事航天部隊首度出現將部署「國網、千帆等低軌通信衛星群」，與「北斗導航衛星研發至第四代」等，目的都是防止解放軍登島後的通訊與導航，遭國軍、甚至美軍干擾；網絡空間部隊新增「以發展人工智慧深度偽造技術為重點」和部署「電子戰指管車、偵察感知車、網電對抗車及輻射源定向車」等內容，前者是強化「混合戰」的作為，後者則是強化解放軍登島部隊電子戰攻防能力的機動電戰設備。

解放軍網絡空間部隊擬籌獲的「戰場網雲車、數智賦能車、天地組網車及信息融合車等新型裝備」，也是要提升解放軍登島部隊的機動網路攻防能量；聯勤保障則以提升戰場醫療救護為重點，這是因為解放軍是跨海作戰，許多傷患發生的地點是在中國本地之外的台灣本島或周邊海域。

揭仲表示，儘管國防部在新版報告書中，更詳細地描述解放軍提升聯合登島作戰能力的種種措施，但也直接點出現階段解放軍聯合登島作戰的能力仍不足。如此分析確實符合當前的狀況，但從整篇報告中，還是可以看出解放軍加速推動武力犯台戰力整備的種種作為，這些計畫推測可能會在2030年至2035年間陸續完成。