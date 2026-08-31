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外媒記者稱花蓮「票都是買的」 傅崐萁：指控需本於證據

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

外媒記者席佳琳（Kathrin Hille）近日接受專訪時，談及自己長期居住花蓮時語出驚人說，「那邊所有票都是買的」。國民黨立院黨團總召傅崐萁發出聲明，指控需本於證據，切勿以偏概全，僅憑片面轉述便定罪整座城市，是對花蓮選民及台灣民主的嚴重羞辱。

席佳琳表示，鄰居會告訴她「誰來過」，接著把現金放到桌上，甚至直接談「今年一票多少」，讓她感到不可思議，台灣已民主化這麼多年，為何這種情況仍存在。

傅崐萁指出，台灣為成熟的民主法治社會，若確實遭遇「鄰居將錢放桌上」等涉賄情事，身為具備專業素養的媒體人，理應第一時間向檢調舉發；若無人、事、時、地、物等具體事證，僅憑片面轉述便定罪整座城市，是對花蓮選民及台灣民主的嚴重羞辱。

傅崐萁強調，回歸司法查辦，拒絕政治操作，公開呼籲該名記者立即將相關事證交由檢警偵辦，讓真相水落石出。新聞自由不應是模糊指控的遮箭牌，期盼外媒勿被特定媒體利用，淪為特定人士選舉抹黑的政治工具。

傅崐萁表示，捍衛花蓮清譽，不容隨意踐踏。花蓮鄉親的神聖選票不容污衊。歡迎各界喜愛台灣的國際友人，但絕不接受在無證據下，傷害台灣民主尊嚴與國際形象的惡質行徑。

精華 FAQ

  • 她表示長住花蓮期間，曾聽鄰居談到有人來收買選票，甚至直接提到「今年一票多少」，因而認為當地疑似存在買票現象。

  • 傅崐萁強調，若真有涉賄情事就應立即向檢調舉發；若沒有具體的人、事、時、地、物證據，僅憑轉述就定罪整座城市，是對花蓮與民主的羞辱。

  • 他公開呼籲記者將所知事證交給檢警偵辦，讓司法查明真相，同時不要讓新聞自由淪為模糊指控的遮箭牌，也避免被有心人士利用。

傅崐萁

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