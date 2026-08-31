我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H4工作許可擬收緊 中國籍H1B配偶恐最受衝擊

庫克任CEO最後一天 致信員工告別 謝用戶給靈感

蔡英文70大壽 幕僚出賣高清照 網友直呼「看不出」

記者周佑政/台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出燦笑切蛋糕的照片。圖／取自蔡英...
今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出燦笑切蛋糕的照片。圖／取自蔡英文Threads

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文的社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，以及據稱是蔡英文幕僚發布的貼文。照片圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」幽默口吻引來網友朝聖，有網友留言表示，「小英這臉可以代換成今天開學日的所有家長。」也有網友直呼「真的看不出」她已經70歲。

蔡英文卸任總統後十分低調，不常出席政治場合，不過蔡英文經常透過各式社群貼出生活日常，小編也經常與網友互動，高人氣維持不墜。

蔡英文的短髮造型在社群平台引發創意迷因熱潮，許多網友用生鮮香菇雕刻小英造型，蔡英文在社群舉辦「小英菇雕刻大賽」。蔡英文也在社群分享出席活動與觀眾的有趣互動，蔡英文看到有民眾手舉「小英菇」造型手板，蔡英文說，跟剪頭髮的師傅講，他們都在笑她的蘑菇頭，師傅就說這次剪的絕對不會蘑菇頭，看了一下，還是蘑菇頭。結果引發現場哄堂大笑。

隨著年底九合一選舉逼近，蔡英文先後擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩、基隆市長參選人童子瑋以及新北市長參選人蘇巧慧競選總部主委。

蔡英文

上一則

解放軍近年演習強化攻台作戰 台國防部呼籲警惕

下一則

外媒記者稱花蓮「票都是買的」 傅崐萁：指控需本於證據

延伸閱讀

「有特殊情感」蔡英文讚新北市長參選人蘇巧慧比她更強

「有特殊情感」蔡英文讚新北市長參選人蘇巧慧比她更強
新聞評論／蔡英文重出江湖為2028？ 賴清德掌舵暗潮洶湧

新聞評論／蔡英文重出江湖為2028？ 賴清德掌舵暗潮洶湧
選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒

選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒
查「DPP 100萬」 柯文哲酸：收押蔡英文、賴清德與搜索民進黨中央

查「DPP 100萬」 柯文哲酸：收押蔡英文、賴清德與搜索民進黨中央

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑

赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛
遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機

遭16所大學拒卻被谷歌搶 華裔學霸提告歧視迎轉機
從「一句英文都不會」到經營連鎖超市 華女實現美國夢

從「一句英文都不會」到經營連鎖超市 華女實現美國夢
理財網紅：美國平民百萬富翁 都有一共同特質

理財網紅：美國平民百萬富翁 都有一共同特質