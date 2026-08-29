林智堅新竹市棒球場案獲不起訴 綠喊道歉 藍轟黨證無敵

新竹市立棒球場案已偵結。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴。(本報系資料照)

新竹市立棒球場弊案疑雲延燒多年，新竹市前市長林智堅 獲不起訴處分，有民進黨新竹市議員要求新竹市長高虹安 與民眾黨前主席柯文哲 道歉。國民黨立委王鴻薇批，鬼月民進黨真的說鬼話。國民黨立委羅智強更是諷刺「黨證無敵」。

王鴻薇說，新竹棒球場案，林智堅雖然沒有被起訴，但不起訴書都直接寫「諸多瑕疵」、監察院都認定林智堅市府要被糾正。林智堅躲過司法究責，前林智堅機要秘書楊玲宜竟然大言不慚 ，要高虹安、柯文哲向林智堅道歉。 這到底是臉皮要有多厚，才能說出這樣的話。

王鴻薇說，民進黨「得了便宜」非但不避風頭，還大張旗鼓要別人向他們道歉。天母棒球場花6億元(新台幣，下同，約1896萬美元)，後來用8000萬元整修，現在每個禮拜都在打棒球。尼加拉瓜花費9億元蓋出MLB大聯盟等級的球場；林智堅弄一個耗資12億元鉅資的棒球場，打一場球賽就讓球員受傷。安全下莊已經讓很多新竹市民、棒球迷氣憤不已，林智堅的人還有臉檢討別人。

王鴻薇質疑，「到底是誰給你的勇氣不向國人謝罪。還敢出來討道歉？又是誰准你們假扮受害者，還想洗什麼記憶？2026竟還有人護航林智堅，鬼月民進黨真的說鬼話。」

羅智強說，林智堅獲檢方不起訴處分，相關廠商也獲不起訴及緩起訴處分。為改善場地缺失、處理地下廢棄物、優化排水與重鋪草皮等，高虹安市府再投入約 1.33億元。留下爛攤子的人都沒事，怎不令人讚嘆，真是黨證無敵。監察院調查新竹市立棒球場，也是拖拖拉拉地調查了4年。

羅智強表示，第六屆監委拖到卸任前一刻，才丟出調查報告，只糾正早已換黨執政的新竹市政府，卻不追究林智堅的責任。再看看民進黨大老吳乃仁，欠台糖1.7億元不還，僅被法院管收12天就被放出來。哪個欠錢被管收的人，能獲如此優遇？怎不令人拍案，好一張無敵黨證。

羅智強指出，「三中案」早經特偵組簽結，北檢卻重啟偵辦，追殺馬英九長達8年，承辦檢察官個個升官。司法變追殺政敵的利刃；黨證成為保命的金牌。人民期待的公平正義何在？