我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

林智堅新竹市棒球場案獲不起訴 綠喊道歉 藍轟黨證無敵

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹市立棒球場案已偵結。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起...
新竹市立棒球場案已偵結。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴。(本報系資料照)

新竹市立棒球場弊案疑雲延燒多年，新竹市前市長林智堅獲不起訴處分，有民進黨新竹市議員要求新竹市長高虹安與民眾黨前主席柯文哲道歉。國民黨立委王鴻薇批，鬼月民進黨真的說鬼話。國民黨立委羅智強更是諷刺「黨證無敵」。

王鴻薇說，新竹棒球場案，林智堅雖然沒有被起訴，但不起訴書都直接寫「諸多瑕疵」、監察院都認定林智堅市府要被糾正。林智堅躲過司法究責，前林智堅機要秘書楊玲宜竟然大言不慚 ，要高虹安、柯文哲向林智堅道歉。 這到底是臉皮要有多厚，才能說出這樣的話。

王鴻薇說，民進黨「得了便宜」非但不避風頭，還大張旗鼓要別人向他們道歉。天母棒球場花6億元(新台幣，下同，約1896萬美元)，後來用8000萬元整修，現在每個禮拜都在打棒球。尼加拉瓜花費9億元蓋出MLB大聯盟等級的球場；林智堅弄一個耗資12億元鉅資的棒球場，打一場球賽就讓球員受傷。安全下莊已經讓很多新竹市民、棒球迷氣憤不已，林智堅的人還有臉檢討別人。

王鴻薇質疑，「到底是誰給你的勇氣不向國人謝罪。還敢出來討道歉？又是誰准你們假扮受害者，還想洗什麼記憶？2026竟還有人護航林智堅，鬼月民進黨真的說鬼話。」

羅智強說，林智堅獲檢方不起訴處分，相關廠商也獲不起訴及緩起訴處分。為改善場地缺失、處理地下廢棄物、優化排水與重鋪草皮等，高虹安市府再投入約 1.33億元。留下爛攤子的人都沒事，怎不令人讚嘆，真是黨證無敵。監察院調查新竹市立棒球場，也是拖拖拉拉地調查了4年。

羅智強表示，第六屆監委拖到卸任前一刻，才丟出調查報告，只糾正早已換黨執政的新竹市政府，卻不追究林智堅的責任。再看看民進黨大老吳乃仁，欠台糖1.7億元不還，僅被法院管收12天就被放出來。哪個欠錢被管收的人，能獲如此優遇？怎不令人拍案，好一張無敵黨證。

羅智強指出，「三中案」早經特偵組簽結，北檢卻重啟偵辦，追殺馬英九長達8年，承辦檢察官個個升官。司法變追殺政敵的利刃；黨證成為保命的金牌。人民期待的公平正義何在？

精華 FAQ

  • 檢方對林智堅作出不起訴處分，相關廠商也獲不起訴或緩起訴處分。不過藍營強調，不起訴不代表工程沒有瑕疵，監察院先前也曾認定市府有問題。

  • 因為林智堅獲不起訴後，民進黨新竹市議員認為外界先前對他與相關人員的批評應被修正，因此要求高虹安與柯文哲道歉，藍營則認為這是在錯置責任。

  • 王鴻薇與羅智強認為，球場施工瑕疵、後續再投入1.33億元整修，都顯示問題未解決；他們並批評民進黨護航太過，甚至以「黨證無敵」質疑司法與政治公平。

林智堅 高虹安 柯文哲

上一則

庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害

延伸閱讀

新竹棒球場案 林智堅不起訴 藍委：監院曾糾正 司法結果難被接受

新竹棒球場案 林智堅不起訴 藍委：監院曾糾正 司法結果難被接受
毒油案火速起訴廠商 藍白齊轟：誰來究責失職政府？

毒油案火速起訴廠商 藍白齊轟：誰來究責失職政府？
藍委問查不查毒油？監委被提名人邱泰源閃躲挨轟

藍委問查不查毒油？監委被提名人邱泰源閃躲挨轟
民眾黨2位主席批國民黨違反藍白合默契 新北小草炸鍋

民眾黨2位主席批國民黨違反藍白合默契 新北小草炸鍋

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16
韓媒報導，中國造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單。(路透)

兩岸緊張擋不住台航運公司下訂單 中國造船廠魅力何在？

2026-08-25 11:03
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場
耶魯華裔學生車禍亡 喬州米爾頓市賠1000萬並命名橋樑

耶魯華裔學生車禍亡 喬州米爾頓市賠1000萬並命名橋樑