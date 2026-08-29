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庇護工場月餅受衝擊 賴瑞隆轟藍白刪預算：別讓弱勢受害

記者郭韋綺／高雄即時報導
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民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評盧秀燕說法本末倒置、顛倒是非。(記者郭韋綺／...
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評盧秀燕說法本末倒置、顛倒是非。(記者郭韋綺／攝影)

台總統府國務機要費遭立法院刪凍預算，無法支付庇護工場中秋月餅採購，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都認為總統府形同棄單，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天批評，盧的說法根本是「本末倒置、顛倒是非」他並宣布捐出新台幣20萬元，認購500盒月餅力挺庇護工場。

賴瑞隆表示，總統府長年透過國務機要費採購庇護工場中秋月餅，從前總統馬英九、蔡英文到現任總統賴清德，已是行之有年的作法，今年卻因預算遭刪凍，影響原本採購及付款。

「政府機關都必須依法行政，預算被刪除、凍結要如何完成訂單？」賴瑞隆說，當初審查預算時，民進黨立委就曾向藍白陣營說明，相關經費涉及已下訂、必須支付的款項，也盼能保留經費，支持弱勢及庇護工場，但藍白仍堅持刪凍。

賴瑞隆批評，盧秀燕將預算遭刪凍、無法順利執行採購形容成棄單，但真正原因是藍白刪凍預算，導致政府無法依法動支經費採購。

他個人也捐出20萬元認購500盒拋磚引玉，帶動更多民眾響應，不要讓庇護工場成為最大的受害者，呼籲大家用實際行動支持庇護工場，讓一年中最重要的訂單能夠延續，安心度過中秋節。

高市社會局表示，今年中秋聯合行銷23家身障團體參與，其中包括5家庇護工場，市府已預購逾2000盒，對於受立法院刪減經費影響的庇護工場訂單，也將協助採購。

精華 FAQ

  • 爭議核心在於立法院刪凍總統府國務機要費，讓原本已下訂的庇護工場月餅無法依法付款。賴瑞隆認為，問題不是棄單，而是預算被刪凍後，政府不能動支經費。

  • 賴瑞隆批評藍白把預算刪凍的後果說成總統府棄單，根本是顛倒是非。他強調先前已提醒這筆經費關乎已下訂款項，仍遭刪凍，最終受害的是庇護工場。

  • 賴瑞隆宣布捐出20萬元認購500盒月餅，作為拋磚引玉；高市社會局則表示，今年中秋聯合行銷有23家身障團體參與，市府已預購逾2000盒，並會協助受影響工場採購。

蔡英文 蔣萬安 盧秀燕

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