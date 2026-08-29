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台男車禍急診送醫 褲襠內藏瓦斯槍遭送辦 法官這理由不罰

記者邵心杰／台南即時報導
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新市簡易庭認為，該玩具槍是藏匿於林的褲襠，而為救治醫師發現，依當時空間、環境及其...
新市簡易庭認為，該玩具槍是藏匿於林的褲襠，而為救治醫師發現，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，尚難認其行為客觀上已有危害安全之虞，裁定不罰。(本報系資料照)

林姓男子今年5月15日上午8時許騎機車經台南永康區中正南路，擦撞停在路邊的轎車受傷，由救護車送往奇美醫院診治，急診室醫師檢視其傷勢時，發現其褲襠內藏有1把瓦斯槍，被依違反社維法送辦，他稱用來防身，也沒有拿出來開。法官認當時情境，林行為尚難達危害安全之虞而判不罰。

警方認他無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞，依違反社維法第65條第3款規定，移送新市簡易庭審理。

據調查，林當時因車禍擦撞導致受傷，由救護車將他送往奇美醫院急診室救護，醫師檢視其傷勢時，發現他的褲襠藏有1把瓦斯槍，含彈匣1個、銅彈22顆，因而通知警方到場，並將1把瓦斯槍交付警方。

林表示，因為他有跟地下錢莊借錢，怕被他們碰到，所以帶瓦斯槍防身。警方詢問，是否有持該把瓦斯槍犯下刑案？他說，沒有，他也沒有拿出來開。

法官認為，該瓦斯槍是藏匿於林的褲襠，他因車禍急診送醫時為救治醫師發現，進而通知警方到場，除未對空鳴槍，也未將瓦斯槍顯露於外而公然展示或作勢射擊等行為，依當時空間、環境及其攜帶時言詞舉動，尚難認其行為客觀上已有危害安全之虞。

法官指出，應綜合判斷其攜帶目的，並考量林攜帶當時言詞舉動、時間、地點、身分等因素，據以認定其是否構成社維法違序行為，而不是一旦查獲攜帶類似真槍玩具槍，即可依該條處罰。

精華 FAQ

  • 因他車禍後送醫，急診醫師在其褲襠內發現1把瓦斯槍、1個彈匣與22顆銅彈，警方認為他無正當理由攜帶類似真槍物品，且有危害安全之虞，因此依社維法移送。

  • 法官認為，瓦斯槍是被藏在褲襠內，並非公開展示，也沒有對空鳴槍或作勢射擊；依當時的時間、地點、環境與言行，尚難認定其行為客觀上已達危害安全之虞。

  • 林男表示，自己因與地下錢莊有借款糾紛，擔心遭對方尋上門，所以才隨身帶瓦斯槍自保；他也否認曾拿出槍枝使用，並稱沒有持該槍犯下刑案。

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