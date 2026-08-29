4艘中國海警船再闖金門 台海巡隊近迫拒止

4艘中國海警船今天上午編隊接近金門限制水域，並分兩組航入台方水域，台海巡署第十二巡防區調派巡防艇前推部署，以「一對一」方式併航監控、蒐證及近迫驅離。圖6／金門海巡隊隊提供

隨著第18號颱風「沙德爾」遠離，金門海域今日海象逐漸恢復穩定，適逢週末假日，海上航行及作業船舶明顯增加，4艘中國海警船卻趁機編隊接近金門限制水域，並分兩組航入台方水域。台海巡署第十二巡防區立即啟動應變機制，調派巡防艇前推部署，以「一對一」方式併航監控、蒐證及近迫驅離，中國海警船最終於上午10時53分全數航離金門限制水域。

台海巡署表示，今天上午8時許，第十二巡防區透過情監偵系統發現中國海警「14608」、「14531」、「14604」及「14530」等4艘船舶組成編隊，從金門料羅西南及翟山西南方向接近限制水域，巡防區隨即調度巡防艇前推至限制水域線部署，密切掌握中方船舶動態。

上午8時50分，中國海警船以2艘一組的方式，分別自料羅西南及翟山西南方向航入金門限制水域。與此同時，中國海警局同步發布相關訊息，宣稱在金門海域進行「常態執法」。

面對中方船舶進入限制水域，金門海巡立即採取「一對一」併航監控策略，透過中、英文廣播持續喊話，要求對方立即離開台方管轄水域，並採取近迫拒止等方式驅離，全程同步蒐證，掌握中方船舶航行動態及相關行為。在台方巡防艇強勢應處下，4艘中國海警船於上午10時53分全數轉向，航離金門限制水域，未再持續滯留。

對於中國海警宣稱進行「常態執法」，海巡署嚴正駁斥，強調中方所謂「常態執法」實為藉執法之名進行海上騷擾，甚至透過發布訊息塑造特定敘事，企圖誤導國際視聽。

海巡署指出，金門海域屬台灣依法管轄水域，在台方管理下，海域治安及海上作業秩序均維持良好，反而是中國海警持續以灰色地帶手段侵擾，破壞既有海域秩序，並升高區域緊張情勢。

台海巡署表示，中國海警近年持續對金門周邊海域進行灰帶襲擾，無論平日或假日，海巡均維持高度戒備，並運用情監偵科技裝備精準掌握海域情勢及目標動態，作為守護海上安全的第一道防線。台海巡署強調，面對中方挑釁行徑，海巡將持續秉持「堅定執法、絕不退讓」立場，嚴密監控金門周邊海域，維護國家主權及海域安全，對任何企圖以灰色地帶手段破壞臺海及區域和平穩定的行為，均將妥適應處。

4艘中國海警船今天上午編隊接近金門限制水域，並分兩組航入台方水域，台海巡署第十二巡防區立即啟動應變機制，調派巡防艇前推部署，以「一對一」方式併航監控、蒐證及近迫驅離，中國海警船最終於上午10時53分全數航離金門限制水域。圖／金門海巡隊隊提供