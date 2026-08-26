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瓊斯盃賽制掀波 地主中華保底4強淪笑話

記者劉肇育／即時報導
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運動部部長李洋表示，舉辦國際性邀請賽不該失信於國際。（記者林伯東／攝影）
運動部部長李洋表示，舉辦國際性邀請賽不該失信於國際。（記者林伯東／攝影）

威廉瓊斯盃籃球賽女子組賽事昨天點燃戰火，不過日前男子組賽制爭議持續延燒，運動部部長李洋出席立法院教育及文化委員會時表示，過去一段時間持續與中華籃球協會溝通，也針對相關細節進行了解，舉辦這種國際性邀請賽，不該失信於國際。

邁入第45屆的瓊斯盃男子組賽事今年改制，將單循環賽改為分組循環賽，儘管籃協出發點是希望減少各隊連續出賽天數，並避免傷兵，不過增設地主中華藍隊「保底四強」的規定引發外隊不滿。

菲律賓SGA總教練張念財日前公開表達不滿，透露全隊是在入境台灣後才被告知該規定，認為賽前並未獲得充分告知與尊重，事件迅速在社群與體壇發酵。

中華藍在分組賽與南韓、菲律賓、日本同組，只打出1勝5敗還是「提前晉級」，反觀菲律賓拿下5勝1敗卻因特殊賽制遭淘汰，挑戰3連霸夢碎，引發全隊和球迷強烈反彈。

儘管籃協第一時間出面致歉，強調7月底就通知各隊賽制變革，領隊會議除了南韓並無其他球隊提出異議；但菲律賓總教練張念財卻指出，抵台並於首場不敵南韓後才知道相關資訊，讓這次爭議事件成為「羅生門」，也影響未來菲律賓是否繼續參與瓊斯盃的意願。

籃協因這次事件被大批球迷、媒體痛批，李洋昨天表示，已跟籃協溝通過此事，「這次在賽制更換的部分，還是要請籃協在舉辦這種國際邀請賽時，不能失信於國際。相信籃協後續會有一些精進的作為。」至於菲律賓隊是否真如其所稱「落地後才知情」，李洋則回應指出，目前部內正在進一步了解並釐清實際通知流程與細節，「等有比較明確的訊息之後，會再正式向大家公布與說明。」

另外，談到協會負債問題，李洋也說：「確實我們希望協會在資金控管以及自治能力要更加提升，運動部也會協助各協會。協會的負債問題，讓每一任理事長和秘書長都必須面臨還債，也很仰賴他們的自籌款能力，要擔任協會理事長或是秘書長，務必要有這個決心可以還債，這是非常重要的。」

2026第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事26日在新莊體育館開打，台...
2026第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事26日在新莊體育館開打，台灣藍隊首戰交手韓國隊，台灣藍球員祭出包夾嚴防對手。（中央社）

精華 FAQ

  • 核心爭議在於賽制由單循環改為分組循環後，還增設地主中華藍隊「保底4強」機制，造成中華藍雖戰績不佳仍提前晉級，外隊認為不公平。

  • 菲律賓SGA拿下5勝1敗卻因特殊賽制被淘汰，挑戰3連霸失敗，總教練張念財更指控賽前未被充分告知，因此球隊與球迷都強烈不滿。

  • 李洋表示已與籃協溝通，強調舉辦國際邀請賽不能失信於國際，部內也會釐清通知流程；他同時提到協會需提升資金控管與自治能力。

李洋

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