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賴稱罵中南部治水錢不公平 藍批卸責：人民還是淹在水裡

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台灣南部連日豪雨成災，賴清德總統25日套上雨衣赴高雄勘災表示，不要遇到淹水就責備...
台灣南部連日豪雨成災，賴清德總統25日套上雨衣赴高雄勘災表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這是不公平的。（記者劉學聖／攝影）

南部連日豪雨成災，有別於前一天的態度，賴清德總統、行政院長卓榮泰昨天都南下勘災。賴總統說，全台治水最早在大台北地區、經費累積較多，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去，這樣不公平、情何以堪，這是沒有必要的批評。國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，治水沒有藍綠，更沒有南北之分，請賴總統停止政治卸責，人民要問的是數千億（台幣，下同）治水經費，為什麼人民還是淹在水裡？

0822豪雨災情陸續浮現，消防署最新統計，截至昨晚6時，全台1人死亡，受傷181人、失蹤3人，另有2人待救援，台南、高雄、嘉縣、屏東、花蓮及台東疏散6129人。

國民黨立委謝龍介質疑，賴清德過去宣稱治水成功且台南獲充裕經費，如今民眾仍受水患之苦，「你知道三天淹四次的心情嗎？」賴總統身為台南栽培的總統，應說明將投入多少預算，切實解決台南水患。

外界質疑，南部治水預算比台北還多。賴總統昨赴高雄岡山、台南永康勘災時表示，全台治水工程最早優先在大台北地區，數十年投入數千億元，大台北才有今天的安全標準。

賴總統說，台灣其他地區治水是從前總統陳水扁「8年800億元」開始，前總統馬英九「6年660億元」接續，以及前總統蔡英文前瞻基礎建設，大台北治水累積起來比較多、安全標準也較高，若算近幾年治水工程經費講中南部拿較多、然後來批判中南部治水，「我覺得是不公平的，數字也失真」。

賴總統也說，歷任台南市長都一直在整治改善，莫拉克颱風當年台南淹水5萬多公頃，這次累積雨量沒比莫拉克少，但全市只有400多公頃地區淹水，「大幅減少99%」；水利建設敬請大家多支持、多指教、但是少批評。

卓榮泰前天宣稱立法院刪減預算，他只能透過電話與地方聯繫災情。他昨南下屏東關心農損時表示，他跟總統早就安排勘災，他到屏東、總統至高雄和台南，「但要先就內部業務費使用做個調整，這也是立法院審查預算要我們做的，不是嗎？」

卓指出，中央到各縣市了解需求或看各地狀況，行政院有相關必要業務費用被刪除，所以必須做一定程度的限制、緊縮，不過聽到在野黨立委都說「這個可以用、那個可以用，包括二備金可以用」，如果這樣的話，他欣然接受這樣意見，問題就全部都可克服。媒體詢問勘災一次所需經費，卓榮泰僅說，「那看災情狀況」，未進一步說明具體金額。

行政院長卓榮泰（左二）24日稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他25日赴屏東勘查農...
行政院長卓榮泰（左二）24日稱預算被刪只能透過電話聯繫災區，他25日赴屏東勘查農損時表示，跟總統早就安排去各地勘災，但業務費使用要做調整。（記者劉星君／攝影）

精華 FAQ

  • 賴清德表示，全台治水工程早期多集中在大台北，歷年累積投入數千億元，中南部若被拿來和北部相比而指責經費分配，對地方並不公平，也認為相關數字容易失真。

  • 柯志恩與謝龍介都批評中央治水成效不彰，認為治水不分藍綠、也沒有南北差別，人民真正關心的是數千億經費花到哪裡，為何災情發生後仍反覆淹水。

  • 卓榮泰指出，行政院部分必要業務費因立法院刪減而被迫緊縮，所以勘災與聯繫地方只能做調整；但若在野黨認為二備金等經費可用，他也表示願意接受並依災情處理。

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