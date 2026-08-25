趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

台灣前總統陳水扁 的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，趙建銘昨天上午在麻豆新樓醫院外說明，陳幸妤下午2時許前往診所上班，面對現場守候媒體指出「我覺得現在拉回重點，就是教育基金的事情」，「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。

影片來源：聯合新聞網

趙建銘昨上午現身說明如果是為討新台幣2300萬元教育基金給小孩，「大可跟我講或跟我媽講，不解為何要毀滅性的要把我毀滅」；另稱診所6千萬貸款陳幸妤只有付頭期款，其他是自己繳清，台南東區豪宅耘非凡二戶跟台中的豪宅也都是他付一半貸款，並反駁沒有追許芊芊。

陳幸妤昨天下午2時許現身上班，受訪直言「每次講許芊芊，大家就歪掉，就被帶偏了；拉回重點，就是教育基金的事」，「他這幾天一直在找我三個兒子，老大有跟他通電話一個小時，趙建銘說10月5號要還，但是在還之前，他不希望媒體一直再去堵他、拍他，所以他要對外發一個聲明。」

陳幸妤轉述，趙建銘的聲明要說「我兒子有同意先讓他保管，然後老大就很困惑啊，就問爸爸『那為什麼不還我後，你再對外說你還了？為什麼你要我先同意你幫我保管，然後10月5號才要還？』老大覺得這樣就很奇怪，趙建銘就跟兒子解釋『他也不清楚原始多少』」。

陳幸妤指出「我這邊有他當初轉帳出去的紀錄，我那裡有存摺，我知道他原始的本金轉出去是多少，這個不用在媒體上報導」；至於為什麼時間要壓在10月5號？陳幸妤表示，「我也不知道為什麼，投資的錢、要把股票賣掉，這不是幾天的事情？一個禮拜就能處理了，為什麼要講10月5號？」

關於房貸的部分，陳幸妤指出，中午跟律師討論過，這個都已經是不應該講的部分，「我只能說他講的部分就不是事實，他誇大自己的付出，縮小了我的付出啦」；對於趙建銘說「這是家務事，抱歉佔用媒體版面」，陳幸妤回應「對啊，我也很抱歉佔用媒體版面啊。」

另外，趙建銘這個月還沒繳三兒子的學費，陳幸妤認為，「我是覺得他應該付給小孩的錢，請他就是趕快處理」，「最大筆的是教育基金，其他的他該付的也請他趕快付，他自己答應我老大10月5號，那就等到10月5號；我兒子有跟他說『不能再快一點？』他就跟兒子說『還要怎樣，很麻煩啊，不是那麼快能處理啊』。」

陳幸妤說，「我是覺得趙建銘如果可以趕快處理孩子的錢就趕快處理，不然我這邊圍的比他還還嚴重欸，我覺得我會被圍一個月，他比較沒有差；因為他就覺得你們圍不到他，我才講說他為什麼要訂10月5號？他為什麼不趕快處理？你們明天就不會再來了，我希望他儘快啦，不然10月5號前，你們還是可能每天來陪我上班。」

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影