「有特殊情感」蔡英文讚新北市長參選人蘇巧慧比她更強

前總統蔡英文（中）20日與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）前往新北市板橋區深丘福德宮參香祈福，蔡英文參香後致詞，懇請大家支持蘇巧慧。（中央社）

前總統蔡英文 今天首度以競總主委身分，替民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，稱讚蘇巧慧比她更強。國民黨 新北市長參選人李四川 出席樹林川友會，允推動台鐵地下化。

年底九合一大選倒數100天，蘇巧慧今天邀請蔡英文前往板橋深丘福德宮參拜，民主進步黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文，以及眾多新北市議員及參選人都到場，現場擠滿民眾爭相要與蔡英文拍照，眾人更穿上首次亮相的全新競選背心，齊喊「市長凍蒜！議會過半！」

蔡英文致詞表示，有人問她該選的都選完了，為什麼還要接新北市競總主委，「因為這是我人生第一次打選戰的地方」。2010年參選新北市長時，她也曾上山下海、掃過100個菜市場，深刻感受到新北是個溫暖、熱情的地方。

蔡英文說，她跟蘇巧慧也有特殊情感，一直以來她都在關注蘇巧慧的政治成長過程，蘇巧慧當立委時非常認真，還幽默表示「甚至比她爸爸蘇貞昌更認真」。她強調，蘇巧慧會是新北市最好的市長人選，「給我們女生一個機會好不好？」她更向大家保證，女生做首長絕對不會比較差甚至更好，「蘇巧慧一定比蔡英文更強」。

蘇巧慧表示，蔡英文對新北感情深厚，非常感謝蔡英文答應擔任這次的大隊長、競選總部主任委員，帶領最有活力、最團結的新北隊，走遍新北29區，讓每一區的故事被看見，並誓言會讓新北從過去的衛星變成一片繁星的星河。

蘇巧慧也預告，9月5日將在板橋第一運動場前廣場舉辦「蘇巧慧競選總部成立大會」，屆時總統賴清德、蔡英文都將出席相挺。

另外，中國國民黨新北市長參選人李四川今天出席樹林區「川友會」成立大會表示，若當選將推動大漢溪捷運縱貫線、台鐵地下化。

李四川說，過去擔任台北縣工務局長時，曾推動樹林區博愛街市場周邊溝渠加蓋，解決機車停車空間不足問題，這些看似小事，卻是民眾日常生活的大事，未來將持續走進第一線，聆聽基層需求。

針對交通建設，李四川重申，將打造「南有巨蛋城、北有科學城」願景，延伸捷運民生汐止線，推動「大漢溪捷運縱貫線」，串聯塭仔圳、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌，以及麥仔園、大柑園等地，帶動產業進駐及就業機會，並推動台鐵地下化，改善樹林區及大漢溪以南地區交通。

針對蘇巧慧主張成立都市更新局，李四川接受聯訪表示，新北市政府都市更新處早在民國99年、他擔任台北縣副縣長期間成立，目前都更處已具單一窗口功能。若將問題聚焦在成立新局，卻忽略都更真正卡關之處是跨局處協調及程序效率。

李四川認為，都更最大問題不是機關層級，而是審查速度；都市更新涉及都市計畫、容積獎勵等業務，若另成立都市更新局，可能增加局處協調介面。

他說，若年底當選，將由市長擔任召集人，成立都更推動委員會，遇跨局處爭議直接協調，加速都更案件推動。