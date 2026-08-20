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趙建銘返台 見記者僅回應「看第8條」即離去

趙建銘返國出示離婚協議書 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

記者石秀華／高雄即時報導
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趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影

台灣前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，趙建銘於台灣時間20日深夜11時30分許從越南返國，低調未發一語，但對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」，內容揭示一方不得對婚姻期間的生活對外揭露、批評或詆毀，若違反一方將賠償懲罰性金額新台幣一億元(約313.4萬美元)。

趙建銘的友人透露，趙預定搭乘越南航空於晚間10時返抵高雄國際機場，現場會提供他為何沉默的鐵證；但高雄機場航班資訊顯示器顯示該越南航空航班「延遲53分鐘」，大批媒體守在入境大廳，直到深夜近11時30分許，趙建銘才從入境大門步出。

戴著口罩的趙建銘一現身就被媒體團團圍住，但未如先前支持者所指趙建銘會打破沉默發表聲明並將「鐵證」攤在陽光下，趙在現場僅對媒體出示一張和陳幸妤簽訂的離婚協議書，未說一句話，隨後在友人陪同下驅車返回台南。

趙建銘提供給媒體的一紙離婚協議書上寫著，陳幸妤代表甲方，趙建銘為乙方，雙方無意繼續婚姻關係，合意離婚，並向戶政機關為離婚登記。

該張離婚協議書並記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、話毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額一億元。

雖趙建銘僅提供離婚協議書未發表公開說明，但外界揣測趙對外出示和陳幸妤的離婚協議書，似乎意有所指陳幸妤已違反雙方離婚協議，雙方離婚風波仍未歇。

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議...
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，被大批媒體包圍。記者劉學聖／攝影
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，被大批媒體包圍。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議...
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議...
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議...
趙建銘昨天深夜11時30分許從越南返回高雄機場，對媒體出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書「鐵證」。記者劉學聖／攝影

精華 FAQ

  • 他在高雄機場現身時未發一語，只在媒體包圍下出示一張與陳幸妤簽訂的離婚協議書，之後便在友人陪同下返回台南，未公開回應婚變爭議。

  • 協議書寫明雙方對婚姻期間的個人生活、職業等隱私，以及協議細節都須保密，不得以任何形式對外揭露、批評或詆毀，以避免影響彼此與親屬名譽。

  • 文件規定若任一方違反保密義務，致隱私受侵害，就要支付1億元懲罰性賠償，因此外界推測趙建銘是在以協議書暗示陳幸妤可能違約並試圖反擊。

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