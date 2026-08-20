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網友影射吳淑珍致陳幸妤與前男友分手 陳致中為母平反

記者徐白櫻／高雄即時報導
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凱達格蘭基金會執行長陳致中為近日網路對母親吳淑珍的不實指控感到氣憤，強調事實不容...
凱達格蘭基金會執行長陳致中為近日網路對母親吳淑珍的不實指控感到氣憤，強調事實不容狡賴，不能含血噴人、胡說八道。(圖／取自陳致中臉書)

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變扯上前男友林姓醫師，扁嫂吳淑珍遭網友批評嫌棄男方，導致女兒感情生變分手。陳致中忍不住跳出來解釋說，當年婚事已進入雙方父母見面吃飯、商議階段，但因姊姊陳幸妤發現神秘第三者才忍痛分手，沒有媽媽看不起人、百般刁難拆散兩人的情況。

陳幸妤婚變後，網友感嘆陳幸妤兩段感情都遇人不淑，並翻出陳水扁「關不住的聲音─阿扁坐監ㄟ五0張批」書中提及，陳幸妤與前男友林姓醫師交往3年多，她並不知道林另有同居女友，直至發現男友行蹤怪異，開車跟蹤才驚見男友「另結新歡」。陳水扁最後才知道，女兒只是林的眾多「外遇」之一。

這番說法一出，卻有網友回應「扁嫂嫌棄對方身高，所以兩人才漸行漸遠」、「林姓醫師是被扁嫂拆散，林才疏遠陳幸妤去找其他女生」等說法。

阿扁之子、陳幸妤的弟弟陳致中說，原本他覺得男婚女嫁，好聚好散，舊事不要重提，但有部分訊息指控他的母親吳淑珍「看不起林醫師、百般刁難、最後拆散云云」，讓他感到孰可忍孰不可忍，必須出來為媽媽說話。

陳致中說，當年本來父母親幾乎答應了，還在北市某飯店宴請林醫師及林家親友，雙方相談甚歡、氣氛融洽，未料隔沒多久露出馬腳，林被幸妤發現還有神秘第三者，最終忍痛分手。

陳致中強調，「家母身體欠安，恐無心力反駁，但事實不容狡賴，所有牽涉其中的人都在，豈能含血噴人、胡說八道，作為兒子，必須為媽媽說幾句公道話」。

精華 FAQ

  • 因為有網友翻出舊說法，認為扁嫂吳淑珍嫌棄林姓醫師的條件，才讓兩人感情漸行漸遠，甚至分手；但這項指控後來被陳致中出面否認。

  • 陳致中表示，當年雙方父母已見面吃飯、談到婚事，但陳幸妤後來發現林姓醫師還有神秘第三者，因此忍痛分手，並非母親看不起人或百般刁難。

  • 新聞重點在於陳致中為母親吳淑珍平反，強調相關當事人都在，事實不容扭曲；他認為外界不應含血噴人，並表示自己有責任替母親說公道話。

陳水扁 吳淑珍

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