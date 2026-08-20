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趙建銘返台 見記者僅回應「看第8條」即離去

趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第8條」即離去

記者劉學聖／即時報導
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台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者...
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問，僅發出一張他與陳幸妤的離婚協議，強調當初雙方有簽保密條款，隨即快步離開現場。

影片來源：聯合新聞網

趙建銘現身機場後，隨即整理行李、加快腳步，在現場人員陪同下迅速離去。記者接連詢問相關問題，他始終沒有回應，現場氣氛顯得相當低調，趙建銘面對鏡頭並未多做停留，對於媒體詢問僅回應「看第八條」，隨後快速離開機場，結束這場短暫的媒體追逐。

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者...
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」就離去。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。(記者劉學聖／攝影)
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者...
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者...
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者...
台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」；圖為趙建銘發的離婚協議書。(記者劉學聖／攝影)

陳水扁 越南

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