趙建銘越南返國抵機場 見記者僅回應「看第8條」即離去

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁 女婿趙建銘結束越南 行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問，僅發出一張他與陳幸妤的離婚協議，強調當初雙方有簽保密條款，隨即快步離開現場。

影片來源：聯合新聞網

趙建銘現身機場後，隨即整理行李、加快腳步，在現場人員陪同下迅速離去。記者接連詢問相關問題，他始終沒有回應，現場氣氛顯得相當低調，趙建銘面對鏡頭並未多做停留，對於媒體詢問僅回應「看第八條」，隨後快速離開機場，結束這場短暫的媒體追逐。

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」就離去。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)

台灣前總統陳水扁女婿趙建銘結束越南行程，今天返國抵達機場。面對守候在場的媒體記者，趙建銘全程低調，未停下接受訪問，僅回應「看第八條」。(記者劉學聖／攝影)