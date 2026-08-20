挺陳幸妤 鍘美藝術節擴大5天盛宴 網騷動：已訂好旅館

陳幸妤(中)婚變風波，網友自掏腰包辦鍘美藝術節為她出氣。(記者袁志豪／攝影)

為挺台灣前總統陳水扁 女兒陳幸妤，Threads蘇姓網友將舉辦鍘美藝術節，成為話題。他今天宣布新增台南本土劇團羅裕誴歌劇團，劇目為「杏林怨-青天怒斬負心漢」，活動公演天數擴大為5天的藝術節慶。他表示，都是公演最大50尺舞台的規格，有中文字幕，會有直播。且會有至少1場暖身場，在別的地方演出。

蘇姓網友今天透過Threads帳號「huei.kai.tech」宣布，2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節，再加入台南本土的劇團。節目表：9月18日古都木偶戲團《包公斬駙馬》含全套文武場、9月19日羅裕誴歌劇團《杏林怨-青天怒斬負心漢》、9月20日孫凱琳歌劇團《包公鍘陳世美》、9月21日春美歌劇團《施公審負心》、9月22日秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》。演出時間為晚上7時至9時30分，免費入場，地點未定。

其他網友留言，「完了，我得在那邊搭帳篷連住一個禮拜」、「果然空的19日補齊了，這樣藝術節才完整假期也完整」、「國旅從台南開始」、「哇塞，沒想到我人在雪梨也能有參與感」、「超期待的」、「哇，杏林怨都出來了，熱鬧，台南在地戲班挺台南女兒」、「太好了，我從台中南下，就是要看到飽」、「我已經訂好旅館了」、「居然還有直播，台南人怎麼這麼棒」。