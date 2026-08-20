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藝人畢書盡父親涉逃漏稅出庭 「兒子自己也有官司」

記者王聖藜／台北即時報導
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畢福鬢今天出庭。記者王聖藜 /攝影
畢福鬢今天出庭。記者王聖藜 /攝影

台灣藝人畢書盡的父親畢福鬢2020年間因涉假發票逃漏稅案被通緝，2024年返台落網依違反商業會計法等罪起訴；台北地院今開庭，畢福鬢表示兒子自己也有官司在處理，與兒子沒有什麼討論，他說，自官司打到現在覺得很累，自已表達能力不好，開庭會由律師幫忙答辯。

2020年，檢察官偵辦稅法案傳喚畢福鬢未到，發布通緝，畢福鬢於2024年間返台，辯稱自己的身分遭邱立民盜用，是否有逃漏稅完全不知情；2024年，檢察官第2次傳喚畢福鬢又未到，再被發布通緝。

稅法案共犯趙怡堯一審判決拘役50日，緩刑2年，邱立民過世不起訴，畢福鬢返台被拘提到案，依違反商業會計法罪嫌起訴。

檢方指控，畢福鬢與趙怡堯為「探索開發公司」前、後任負責人，明知公司在無實際營運下，自2009年8月起至2014年6月間與邱立民共謀以497張金額共新台幣3.6億元(約1129萬美元)發票申報扣抵稅額，逃漏營業稅676萬元(約21萬美元)。

檢察官指控，畢福鬢又在2012年自2016年以公司名義簽名、領用統一發票，涉嫌幫助邱立民虛偽開立163紙、銷售金額1億3522萬5161元(約424萬美元)的發票給8家企業。反商業會計法等罪。

精華 FAQ

  • 他涉及的是假發票逃漏稅案，檢方指控其與他人共謀以公司名義申報不實發票，並被依違反商業會計法等罪嫌起訴，案件已進入台北地院審理。

  • 畢福鬢表示，兒子畢書盡自己也有官司在處理，因此兩人沒有太多討論相關案件；他也坦言自己打官司打到現在很累，且表達能力不好，會由律師協助答辯。

  • 檢方指控他與趙怡堯為探索開發公司前後任負責人，明知公司無實際營運，卻自2009年8月至2014年6月間共謀以497張發票申報扣抵稅額，逃漏營業稅676萬元。

上一則

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