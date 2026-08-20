趙建銘傳今返國 支持者曝他將在高雄機場打破沉默發聲明
台灣前第一家庭千金陳幸妤和前駙馬爺趙建銘離婚近來成爆紅話題，陳幸妤日前自爆婚變，並公開前夫趙建銘種種不當，引來不少民眾聲援。趙建銘本人不論媒體圍堵都選擇迴避不談，16年看診的張姓女病患今曝日前出國的趙建銘今晚9時將返台，會打破沉默在高雄機場發表聲明。
骨科醫師趙建銘在前妻陳幸妤近期開撕兩人離婚內幕後，一舉一動受到外界關注，大批媒體守候趙建銘的診所外，不像陳幸妤「侃侃而談」，趙均選擇沉默不語。
陳幸妤日前加碼爆料趙建銘休假要和交往的女大學生出國旅行，17日清晨趙果真現身高雄小港國際機場，但外傳的女主角不見人影，僅3名男性友人共同搭機前往越南胡志明市。
骨科醫師趙建銘在前妻陳幸妤近期開撕兩人離婚內幕後，一舉一動受到外界關注。趙建銘17日清晨現身高雄小港國際機場，與其他3名友人共同搭機前往越南胡志明市，其中一人是他服刑期間結識的獄友蔡秉雄。
趙建銘16年的張姓女患者日前曾爆料，指趙之所以保持沉默，全因簽了「離婚保密條款」；張女今透露，趙建銘晚上9時將搭機返台，會打破沉默，在小港機場發聲明曝鐵證，引發外界關注。
主因是陳幸妤近日公開兩人婚變與相關內幕，外界因此高度關注趙建銘的一舉一動，但他始終避談不回應，讓後續動向更受矚目。 張姓女患者表示，趙建銘預計今晚9時搭機返台，並傳出他會在高雄小港機場打破沉默，對外發表聲明，甚至被指將公開鐵證。 報導指出，趙建銘17日清晨現身高雄小港國際機場，與3名男性友人一同飛往越南胡志明市，其中一人是他服刑期間結識的獄友蔡秉雄。
精華 FAQ
主因是陳幸妤近日公開兩人婚變與相關內幕，外界因此高度關注趙建銘的一舉一動，但他始終避談不回應，讓後續動向更受矚目。
張姓女患者表示，趙建銘預計今晚9時搭機返台，並傳出他會在高雄小港機場打破沉默，對外發表聲明，甚至被指將公開鐵證。
報導指出，趙建銘17日清晨現身高雄小港國際機場，與3名男性友人一同飛往越南胡志明市，其中一人是他服刑期間結識的獄友蔡秉雄。
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