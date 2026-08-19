看得到吃不到？ 陸推西安-桃園包機遭台方拒絕
為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦昨(19)表示，大陸民航局受理東方航空公司西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。
昨日台民航局表示，東方航空申請今年8月21日，西安—桃園—西安包機，由於其飛航日期未屬於得申請飛航包機的節慶期間規範（清明節、端午節及中秋節前後各7日，或春節前後各14日），已請東航就申請日期再釐清。民航局表示，今年中秋節為9月25日，可申請期間為9月18日至10月2日，目前尚未收到航空公司提出正式申請。
疫情後，2023年台方政府宣布在原有5個航點基礎上，再開放兩岸10個定期航班航點，另開放13個包機航點（瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。許舒博日前表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送民航局審查，目標在8月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班可搭載一百多名旅客。
針對申請進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午於記者會上應詢表示，「大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請。但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請」。她批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂「包機點」，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到，摸不著，更吃不到」。
陸方稱已受理東航西安至桃園包機申請，但台民航局表示日期不在可申請的節慶包機範圍內，因而請航空公司先釐清申請時間，雙方說法因此出現落差。 民航局指出，東航申請的8月21日航班不屬於清明、端午、中秋或春節前後的包機時段規範，因此尚未收到正式申請，要求業者先確認日期是否符合規定。 國台辦藉此批評台方雖宣稱開放13個包機航點，但實際申請條件仍受節慶時段限制，讓民眾與業者感覺包機點看得到卻用不到，凸顯政策落差。
精華 FAQ
陸方稱已受理東航西安至桃園包機申請，但台民航局表示日期不在可申請的節慶包機範圍內，因而請航空公司先釐清申請時間，雙方說法因此出現落差。
民航局指出，東航申請的8月21日航班不屬於清明、端午、中秋或春節前後的包機時段規範，因此尚未收到正式申請，要求業者先確認日期是否符合規定。
國台辦藉此批評台方雖宣稱開放13個包機航點，但實際申請條件仍受節慶時段限制，讓民眾與業者感覺包機點看得到卻用不到，凸顯政策落差。
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