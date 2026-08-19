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國共青年交流平台 國民黨受邀24至28日赴上海出席

記者鄭媁／台北即時報導
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鄭麗文(左)與習近平4月會面。(新華社資料照)
鄭麗文(左)與習近平4月會面。(新華社資料照)

中國國台辦發言人朱鳳蓮今宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動。國民黨今天表示，青年事務發展委員會受中國大陸有關方面邀請，將於8月24至28日出席兩岸青年交流季上海站活動。

4月鄭習會後，中國發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動，將圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題展開交流。

國民黨表示，兩岸青年交流機制化是今年4月國共兩黨領導人鄭麗文和習近平見面對話後，中方發布的兩岸交流十項措施之一。十項措施是時隔十年的國共兩黨領導人見面對話的成果，獲得台灣各界有識之士重視，咸認有利兩岸和平。

國民黨青發會表示，兩岸青年加強交流，有助相互了解，相互切磋，共謀兩岸關係和平發展，共享安定繁榮，共創美好青春。

鄭習會後，中方宣布十項對台措施，包括多項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。以及建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台；全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動；全國青聯等中國有關單位每年邀請台灣20個青年團組到中國交流參訪等。

精華 FAQ

  • 國民黨表示，青年事務發展委員會受中國大陸有關方面邀請，將於8月24日至28日赴上海，出席「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動。

  • 活動將圍繞新興科技、中華文化與兩岸青年交流等主題展開，目的在促進兩岸青年彼此認識、切磋交流，並建立更穩定的互動管道。

  • 文中指出，鄭習會後中方公布的十項對台措施之一，就是建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，並由全國青聯等單位定期辦理交流活動。

國民黨

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