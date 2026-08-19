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韓國瑜重砲轟政院 全因總統府的一份函文

記者唐筱恬／台北即時報導
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行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜。（本報系資料照）
行政院長卓榮泰（左）與立法院長韓國瑜。（本報系資料照）

台立法院長韓國瑜上周五才喊話政院不要不副署立院三讀法案，行政院長卓榮泰本周一拍板不副署兒少未來帳戶條例，引發韓國瑜重話抨擊政院「執政權再大，都大不過憲法」。據了解，韓國瑜周一下午收到總統府「便牋」指政院決定不副署，讓韓國瑜實在忍無可忍，決定發臉書文表達立場。

韓國瑜上周主持總預算朝野協商，不惜對國民黨立法院黨團總召傅崐萁動怒以推進總預算，並在三讀後向行政院喊話不要不副署立院三讀的法案。據近韓人士指出，韓國瑜就是希望朝野和諧，為了國家要盡快處理總預算，所以喊話要朝野各退一步，沒想到執政黨完全打假球，大打立院一個耳光。

卓榮泰本周一宣布不副署立院三讀通過的未來帳戶條例與有線電視廣播法，據了解，總統府還發函給立法院一份「便牋」指總統府公告法律後，為避免違憲，行政院基於副署權決定不副署等，讓立院覺得相當荒謬，總統府還代行政院答覆不副署。

面對政院一再對立院法案不副署，韓國瑜昨晚不忍了發文強調，君子務本的本就是中華民國憲法，而政院「執政權再大，都大不過憲法」，結果卓榮泰也深夜回擊韓國瑜，指韓國瑜沒讀好憲法和預算法。據了解，韓國瑜看了更為火大，但不想一來一回交鋒，因此在留言下方回行政院指，「行政權可以這樣恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」

韓國瑜、卓榮泰昨晚隔空交鋒，卓榮泰今天上午再度嗆聲，指若立法院容許違憲法案一直出現，「行政院的責任，就是讓違憲法案不能實現」。據了解，韓國瑜今天未有行程，也暫時也不再對行政院不副署一事回應。

精華 FAQ

  • 據報導，他周一收到總統府便牋，得知政院決定不副署後忍無可忍，認為執政黨違背先前朝野協商共識，因此轉而發文強烈表態。

  • 函文明稱為避免違憲，行政院基於副署權可決定不副署，等於由總統府代行政院回覆，讓立法院感到荒謬，也加深對府院說法的質疑。

  • 韓國瑜主張行政權再大也不能超越憲法，卓榮泰則回嗆若法案違憲，行政院就有責任阻止實現，雙方焦點在於副署權與憲政界線。

韓國瑜 卓榮泰 傅崐萁

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