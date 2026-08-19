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賴清德宣布軍人加薪 軍公教明年1月加薪4%

記者游振昇／台中即時報導
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台總統賴清德(前左)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)
台總統賴清德(前左)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)

台總統賴清德今天下午到陸軍234旅勗勉並贈加菜金，他也當場宣布，除了國軍勤務加給持續調整，軍公教人員，也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給，各2000元(新台幣，下同)；明年1月起，還會再加薪百分之4，他說這將是蔡英文前總統執政和他上任後，累計第5次為軍公教加薪。

影片來源：聯合新聞網

賴清德今天下午到陸軍234勗勉，他說漢光42號演習才剛結束。在10天9夜的演習中，大家投入長時間、高強度的演訓，展現國軍平時訓練的成果。他今天到234旅，代表全體國人，感謝大家辛勞與付出。他始終堅信，國家的安全，需要堅實的國防；堅實的國防，依靠的是受到尊敬、沒有後顧之憂的國軍官兵。

賴清德說，他上任後，持續調整國軍官兵的待遇。去年核定調增志願役、戰鬥部隊、戰航管、電偵及網路戰等5項加給；今年2月核定將無人機部隊納入支領戰鬥部隊加給。

他今天要再向各位宣布，經國防部完整評估，考量作戰需求及勤務專業特性，從今年7月1日起，除了既有的第一、第二類型戰鬥部隊加給外，將新增「第三類型戰鬥部隊加給」，讓在旅級以下、提供作戰持續力的部隊，其服役官兵每個月增加4000元的加給。在戰鬥部隊服役的義務役官士兵，從今年7月1日起，也比照志願役官兵支領戰鬥部隊加給。

他說除了國軍勤務加給持續調整外，軍公教人員，也從今年7月調增專業加給以及主管職務加給，各2000元；明年1月起，還會再加薪百分之4。這將是蔡英文前總統執政和他上任後，累計第5次為軍公教加薪。

賴清德表示，政府陸續調整薪資、勤務加給及各項待遇，就是要透過更合理的制度，反映官兵肩負的責任、風險與專業；讓不同職務、不同責任的待遇有所區別，符合部隊的任務性質及人力需求。

他說待遇的提升，代表國家對國軍專業的尊重，也是強化國防戰力的重要投資。他希望每一位守護國家的官兵，都能感受到國家的支持與肯定；在專心投入戰訓本務的同時，也能照顧自己和家人。他表示，政府會做大家最堅強的後盾，持續充實國防資源、改善服役環境、提升待遇與福利。

台總統賴清德(二排中)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)
台總統賴清德(二排中)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)

總統賴清德(二排中)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)
總統賴清德(二排中)到陸軍235旅勗勉，並贈加菜金。(記者游振昇／攝影)

精華 FAQ

  • 他宣布國軍將新增第三類型戰鬥部隊加給，旅級以下提供作戰持續力的官兵每月增4000元；同時軍公教人員明年1月起再加薪4%，並延續既有各項加給調整。

  • 適用於旅級以下、負責提供作戰持續力的部隊官兵，屬於依作戰需求與勤務特性所設計的新加給。賴清德也表示，戰鬥部隊服役的義務役官士兵同樣可比照支領。

  • 賴清德指出，調整薪資與加給是要反映官兵的責任、風險與專業，讓待遇更合理，也能讓官兵無後顧之憂投入戰訓；他並強調這是強化國防戰力的重要投資。

賴清德 國防部 蔡英文

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