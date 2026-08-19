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封鎖小紅書後詐騙件數降80％ 台內政部：可能再屏蔽1年

記者張曼蘋／台北即時報導
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內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％...
內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」(本報系資料照)

台內政部去年12月4日依「詐欺犯罪危害防制條例」，對小紅書APP發布網際網路停止解析或限制接取的命令一年。內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」

劉世芳今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，劉世芳表示，小紅書的母公司在上海，台灣的詐騙相關條款不及小紅書，內政部三番五次跟小紅書說，要有法律代理人來台告訴我國如何處理小紅書的詐騙問題，「但對方連理都不理」，後來內政部引用行政程序，請海基會連續寄兩次雙掛號信後，「開始做屏蔽效應。」

劉世芳說，到目前為止，小紅書的詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效。如今一年又要到了，內政部還是按照原本程序再寄掛號信到小紅書位於上海的辦公室。

黃暐瀚追問，如果小紅書再不回，會再憑屏蔽一年？劉世芳指出，「只能這個樣子」，很有可能再屏蔽一年，「你不理我們，我們也沒辦法」，但她也強調，如果小紅書願意以書面跟我方做任何解釋的話，那歡迎小紅書到台灣來溝通。

精華 FAQ

  • 內政部指出，小紅書母公司在上海，且多次未配合台灣要求處理詐騙問題、設置法律代理人，因此依詐欺犯罪危害防制條例啟動限制接取程序，先行屏蔽1年。

  • 劉世芳表示，限制小紅書之後，與其相關的詐騙件數下降80%，詐騙金額也下降55%，她認為這顯示屏蔽措施對降低詐騙有明顯成效。

  • 內政部會依原本行政程序，再以掛號信通知小紅書上海辦公室；若對方仍不理會，劉世芳說很有可能再延長屏蔽1年，並歡迎對方以書面或來台溝通。

小紅書 詐騙

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