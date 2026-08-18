韓國瑜又怒了 轟「執政權大不過憲法」

行政院長卓榮泰決定不副署兒少未來帳戶條例等法案，立法院長韓國瑜（圖）18日晚在臉書說，「執政權再大，都大不過憲法」。（本報資料照片）

立法院上周完成總預算案三讀後，立法院長韓國瑜 喊話行政院不要不副署立院三讀法案，結果行政院長卓榮泰 仍決定不副署兒少未來帳戶條例等法案。韓國瑜昨晚在臉書說了重話，「執政權再大，都大不過憲法」，行政院必須依法行政，沒有討價還價空間，他嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務。

韓國瑜在這篇近千字文章指出，「君子務本，本立而道生」，中華民國 的憲法就是中華民國的「本」；他上周要求國會善盡自己的責任，今天也要用同樣的標準，嚴肅呼籲行政院善盡自己的憲政義務；行政院該依法行政，就必須依法行政；該接受國會監督，就須接受國會監督，「這不是選擇題，更沒有討價還價的空間」。

韓國瑜強調，針對立院三讀的財政收支劃分法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、衛星廣播電視法、立法院組織法、國軍老舊眷村改建條例，行政院都選擇不副署；軍人待遇條例、警察人員人事條例，至今也沒落實執行；如今兒少未來帳戶條例再遭到拒絕副署，是誰給行政院這樣的權力，可以一次又一次拒絕面對立法院三讀通過的法律？

韓國瑜稱，鄭重提醒行政院，「執政權再大，都大不過憲法」，五權分立、彼此制衡，不是哪一個政黨高興就遵守、不高興就擱置的遊戲規則，這是中華民國憲政體制的根本；如果行政院認為，只要不同意立法院三讀通過的法律，就可以一再用不副署、不執行來處理，那麼今天被架空的不是一部法律，而是整個憲政秩序都會被動搖。

「尤其孩子的成長、軍警的權益、人民的生活，不能一次又一次成為政治角力下的代價。」韓國瑜表示，上周他對國會說重話，因為國會不能空轉停擺；今天他對行政院說重話，因為行政權不能失去界線。

韓國瑜說，請不要把他維持國會運作的選擇，當成對行政院的退讓，也不要把他維持國會運作的堅持，誤認為沒立場，「恰恰相反，正因為行政院愈不願意接受監督，國會愈不能自己把監督的戰場關掉」。作為立法院長，「對立法院，我有要求；對行政院，我一樣有企盼。該做的事，一件不少；該監督的，寸步不讓；該承擔的，一步不退。」

在野黨也齊聲痛批，韓國瑜已經釋出善意了，賴清德總統跟卓榮泰卻重重回擊、打臉立法院，支持韓國瑜對行政院採取強硬的態度。

台中市長盧秀燕稱，「再窮不能窮孩子」，兒童未來帳戶是孩子的成長津貼，每個孩子約可拿到100多萬元台幣，這是孩子的錢，建議總統與行政院趕快副署，法案趕快實施，讓孩子拿到這個錢。

民眾黨主席黃國昌表示，韓國瑜已經釋出很多善意，賴總統跟卓榮泰卻打臉立法院，不僅讓朝野關係更為緊張，更對台灣的民主憲政造成太大的傷害。

卓榮泰昨深夜在臉書回應韓國瑜，「您讀了不少古書，但忘了讀好憲法跟預算法」。卓強調，立法院雖有預算刪減權，但不能利用預算手段妨礙其他憲政機關（行政院）依法執行職務，「請問，您主導的立法院有恪遵憲法、遵守法律嗎？」

行政院發言人李慧芝也表示，行政院依憲法對立院負責，無論是覆議或者不副署，都是憲法賦予政院的職權。