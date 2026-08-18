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毒油案3年前就隱匿 中聯董座擋通報 15人求重刑

記者陳宏睿游振昇／即時報導
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中檢偵查致癌油品案，18日起訴中聯油脂等四公司法人與15名高層主管，檢方批業者「...
中檢偵查致癌油品案，18日起訴中聯油脂等四公司法人與15名高層主管，檢方批業者「見毒不報」，比詐騙集團有過之無不及。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中聯三年前已知巴西黃豆製油易生苯駢芘，卻仍擴大進貨。
  • 重點二：四家油廠知情未通報，還封鎖消息持續販售問題油品。
  • 重點三：檢方起訴15人並追徵8億8731萬元不法所得，求處重刑。

中聯油脂爆發一級致癌物苯駢芘超標油品案，台中地檢署昨偵結，起訴書揭露駭人真相，中聯早在三年前就得知巴西黃豆製油易產生苯駢芘，去年卻大幅放寬熱損粒允收標準十倍；下游的福懋油、泰山高層知悉問題油品，還企圖封鎖消息，就連泰山董事長劉偉龍打算通報時，中聯董事長蔡清松還致電阻擋，業者自主通報機制根本失靈。

檢方歷經47天偵查，發現業者隱匿情況比先前外界所知的情況更嚴重，昨依違反食安法、詐欺、偽造文書等罪嫌，起訴中聯、福壽實業、福懋油脂、泰山企業四家公司法人，以及中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍與福懋油總經理張志賓等15人，追徵不法所得8億8731萬元（台幣，下同），並求處重刑。

檢方還引用漢書、論語等古籍，重話批中聯油脂是毒油案始作俑者，四油廠高層明知油品染毒卻「見毒不報」，淪為問題油流入市面的推手，「較諸常見之詐騙集團，實有過之而無不及」。

下架爭議 分他字案追查

至於衛福部食藥署7月4日專家會議，業者及熟識的專家都在場，政府決議致癌油含量20%以下產品不必下架，遭疑有門神護航。中檢已另分他字案追查，將調閱會議簽呈、名單與通聯紀錄，釐清是否不法。

檢方偵查期間收押的中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮、泰山現任總經理蔡國樑、時任總經理沈怡君，昨起訴移審台中地院，法官昨裁定四人繼續羈押禁見。

檢方調查，中聯內部早在三年前就知道，巴西黃豆製油易產生苯駢芘，仍持續進口；今年4、5月間，使用福壽、福懋油及泰山共同採購的巴西黃豆產製沙拉油，中聯蔡清松、余凌冲、陳明榮等人明知原料熱損粒偏高、具致癌物風險，為壓低成本，涉將進料管制標準由‰5大幅放寬至5%；中聯4月驗出半成品異常後，未採取改善措施，產製7批、共8478.88公噸苯駢芘超標沙拉油。

毒油案起訴 內部案情揭露 (製表／地方社會中心)
毒油案起訴 內部案情揭露 (製表／地方社會中心)

油品異常 高層下封口令

台糖5月向中聯進貨的脫膠油檢出苯駢芘超標，南僑公司向福壽購入的沙拉油也超標，陸續向中聯反應。中聯內部後續的報告中也指出，台糖後來拒收的311油槽中的脫膠油，苯駢芘是限量的7.4倍，明確指出原料端存在嚴重汙染。

檢方查出，中聯與福壽等多家業者知悉油品異常後，不僅未依規定主動停售通報，反持續包裝販售給不知情的下游餐飲業與消費者牟利，甚至四公司高層陸續對內下封口令，指是「不要多做任何動作」，企圖蓋牌。

檢方痛批，四業者高層罔顧公眾健康，針對蔡清松、余凌冲、陳明榮、洪堯昆、劉偉龍、張志賓等六人，向法院具體求處食安法最重刑度七年、併科罰金8000萬元，詐欺部分求處最重五年或七年徒刑；余凌冲涉偽造文書另求刑三年，其餘共犯求處六年六月徒刑。

檢方也建請對四涉案公司科以最高十倍罰金，並宣告沒收中聯3.73億元、福壽1.83億元、福懋油2億元、泰山1.3億元等不法犯罪所得。

精華 FAQ

  • 檢方認定中聯等業者早知巴西黃豆製油易生苯駢芘，卻未主動停售通報，反而持續製售問題油品，並對內下封口令，蓄意隱匿危害。

  • 檢方起訴中聯、福壽、福懋油、泰山4家公司法人，以及15名相關人員，並追徵8億8731萬元不法所得，對主要被告求處食安法最重刑、詐欺與偽造文書等重刑。

  • 因會議決議致癌油含量20%以下產品不必下架，外界質疑有護航疑慮。中檢另分他字案，將調閱簽呈、名單與通聯紀錄，釐清是否涉及不法。

巴西

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