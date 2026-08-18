兩性專家黃越綏狠批趙建銘忘恩負義 根本「現代陳世美」

黃越綏狠批趙建銘是現代陳世美。圖／和展影視提供

由謝震武主持的高點綜合台「震震有詞」，近期針對資深藝人陳盈潔離世以及陳幸妤狠批前夫等熱門新聞，邀請兩性專家黃越綏、資深媒體人狄志為、資深婚顧ViVi與徐人和律師，共同探討陳盈潔和陳幸妤。

兩性專家黃越綏老師回憶過去與陳盈潔曾有一面之緣，當時陳盈潔主動打招呼並讚其個性阿莎力(意指豪爽)。黃老師指出，認識許多藝人後發現生活皆在「不安定中追求安定」。狄志為表示，陳盈潔曾有過婚姻且前夫對她很好，後因債務問題，在律師建議下離婚較能保護彼此。陳盈潔入監後前夫仍前往探望，而她人生最大的遺憾則是沒有當過媽媽。

黃越綏老師談及陳幸妤時，表示她是個勇敢堅強的女生，在辛苦與排擠、霸凌中長大卻從不哭訴。黃老師相信陳幸妤是真的愛過趙建銘，如今向媒體公開發表諸多言論，代表累積已久、準備做自己。黃老師更直言陳幸妤很倒楣遇到趙建銘，重話直批：「陳幸妤很倒霉碰到趙建銘這現代陳世美，趙建銘就是忘恩負義！」

針對陳幸妤於診所評論區留言，徐律師指出，針對醫師醫術與醫療行為的評論屬可受公評事項，可能不構成誹謗罪；但留言若點出特定人士全名，則可能觸犯個資法。此外，夫妻間的婚內贈與在離婚後依法不列入夫妻剩餘財產分配。

資深婚顧ViVi表示，若先生負債坐牢是為了養家或投資失敗，自己願意幫忙還債並每週探望；但若是因為小三而坐牢，絕不輕饒且一定要把錢要回來。

ViVi也分享自身經驗，先生曾結交長相非奸即盜的損友，雖事先提醒不要走近，但對方創業失敗借錢，先生騙她是感情好的同事急需救急。隨著各種線索瞞不下去，先生才吐露真相，最後該名友人人間蒸發，借出去的錢根本追不回來。